Murat Uçar alyansı sanata dönüştürüyor

İçlerinde Barac Obama, Vilamir Putin, Rahmi Koç, Papa, kraliyet ailesinin de olduğu birçok önemli isim için tasarımları bulunuyor. Dünyaya kalıcı eserler bırakmayı amaç edinen Murat Uçar’dan Favori kuyumculuk için yaptığı yeni projesini dinledik.

“İnsana değer katacak bir ürün olmasını istedim”

Favori L’ora Pırlanta için yaptığım projede Murat Uçar ürünlerini takılabilir, insanların kullanabileceği değerli eserler haline getirmek istedim. Öncelikle insana değer katacak bir ürün olmasını istedim. Alyans, insanların hayatlarındaki en önemli anlaşmalarından bir tanesi.

İki tane farklı karakter akit bir sözleşme yapıyor ve bu sözleşme ile hayatlarını birleştiriyor. İnsanların birliktelik yaparken alyansa bir sanatçının, üçüncü bir şahsın çok özel bir şekilde ruhunu katması çok anlamlı. Bunun için özel ne yapabilirim diye düşündüm. Sanatla uğraşan bir kişi olarak nasıl bir katma değer sağlayabilirim düşüncesi ile insanların portrelerini yapmak gibi bir hikâye gelişti.

"Çalışmalarıma ruh katmayı hedefledim"

Favori ile bir araya geldikten sonra süreç çok hızlı ilerledi. 30 sene sonra, amacımız eşinizin resmine alyansta baktığınızda o ilk günün anlamını yaşamanız. Dijitalleşen çağımızda yüzlerce foto içerisinde anılar kayboluyor. Sanayileşen dünyada hiçbir materyalin ruhu yok, ben bu ruhu katmayı hedefledim.

"Elle uygulamak çor zor"

Lazerle yapılabiliyor ama elle böyle bir resmi uygulamak çok zor. Normalde her çalışmanın bir eskizi olur fakat bu uygulamanın en önemli özelliği böyle ön bir çalışmanın olmaması. Çünkü 1 mm’nin yüzde 30’u kadar ince kalem ile sadece kafa ve dış çerçevesini çiziyorum.

Gözü ve burnu çizemediğim için fırçanın ucundaki tek bir kıl ile tüm eskiz çalışmasını da yüzük üzerinde yapıyorum. Çok zor bir çalışma, belki daha önce yapıldı becerilemedi veya geliştirilemedi fakat bu beceriye ulaşana kadar ben de çok hatalar yaptım ve şu anki sonuca ulaşarak böyle bir atılım yaptık.

"İki kalp atışı arasındaki çizim"

Elinizde tuttuğunuz sadece bir alyans değil; dünyanın en kıymetli madeninin içerisinde bir ruh saklıyor olması onu daha değerli kılıyor. Her eser onu yapan sanatçıdan bir nefes taşır, onun için anlamı büyüktür. Örneğin kaş yapacağım ve bu kaşı da 1 mm. çizeceğim. Kalbin büyük bir vibrasyonla ‘güm güm’ çalışması elin titremesine neden oluyor.

Normal yaşantıda değil ama 1 mm’lik çizim yapmak için elinizi beklettiğinizde hissediyorsunuz bu sarsıntıyı. İşte bu noktada iki kalp atışının arası benim bir kaşı yapmam demek. İlk kalp atışında nefesi tutuyorum nabzı yavaşlatıyorum ve ikinci kalp atışına kadar kaşı çiziyorum.