'Mustafa Kemal' filmi 29 Ekim’e özel indirimli gösterilecek

Cumhuriyet’in 102. yılına yaklaşırken, Türk sinemasının dikkat çeken yapımlarından “Mustafa Kemal” filmi, izleyicilere anlamlı bir kampanya sunuyor.

TME Films dağıtımıyla 10 Ekim 2025’te gösterime giren film, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kapsayan hafta boyunca tüm sinemalarda 120 TL sabit bilet fiyatıyla izlenebilecek. Kampanyanın amacı Atatürk’ün mücadelesini ve liderlik ruhunu genç kuşaklarla daha fazla buluşturmak.

“Her gencimiz Atatürk ile buluşmalı”

Filmin yapımcısı Kamuran Ayna, kampanyanın amacını “Ekonomik şartlar ne olursa olsun, hiçbir gencimiz 29 Ekim haftasında Atatürk ile buluşmaktan mahrum kalmayacak” sözleriyle anlattı. Ayna, filmin sadece bir animasyon değil, gençlere ilham veren bir tarih yolculuğu olduğunu vurguladı.

TME Films Dağıtım ve Satış Müdürü Can Şakar ise, “Cumhuriyetimizin 102. yılı onuruna herkes bu yolculuğa eşlik edebilsin diye fiyatları 120 TL’ye indirdik” diyerek tüm sinemaseverleri salonlara davet etti.

Filmin hikâyesi, uluslararası bir teknoloji yarışmasına hazırlanan Yavuz, Mine ve Nihat’ın geliştirdikleri robotun kontrolden çıkmasıyla başlıyor. Çözüm arayan ekip, bir zaman yolculuğuyla Mustafa Kemal’in Selanik Askeri Rüştiyesi’nden Trablusgarp’a uzanan gençlik dönemine tanıklık ediyor ve ondan cesaret ile liderlik dersleri alıyor.

Seri devam edecek

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin kazanımlarını yansıtan film, H. Orkun Eser yönetmenliğinde hazırlandı. Serinin devam filmleri 2028 ve 2030 yıllarında vizyona girecek.

İlk film “Mustafa” ile çocukların Atatürk’e animasyon aracılığıyla ilk kez bu kadar yakınlaşması büyük ilgi görmüştü.