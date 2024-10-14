Muzaffer Oruçoğlu’nun ‘Işık Yeraltında’ sergisi 15 Ekim’de açılıyor
Şair, yazar ve ressam Muzaffer Oruçoğlu, “Işık Yeraltında” isimli sergisiyle 15-22 Ekim tarihlerinde İstanbullu sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Şişli’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi saat 17:00’te açılacak olan sergi, hem Türkiye’nin hem de çeşitli ülkelerin madencilerinden esintiler taşıyor.
Muzaffer Oruçoğlu’nun “Işık Yeraltında” adlı resim sergisinde yer alan tablolar, teknik olarak farklı malzemelerin ve renk çeşnisinin iç içe kullanılışının birer ürünü olarak derinliğin, ölüm duygusunun ve üretim zorlamasının madenci edasındaki yansımalarına ayna tutuyor.
Madencinin, maden derinliğine doğru yürüyüşünü, ışığın kalbine yürüyüş olarak tanımlayan Oruçoğlu’nun sergisi, 22 Ekim Salı günü sona erecek.