Muzaffer Oruçoğlu’nun ‘Işık Yeraltında’ sergisi 15 Ekim’de açılıyor

Şişli’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi saat 17:00’te açılacak olan sergi, hem Türkiye’nin hem de çeşitli ülkelerin madencilerinden esintiler taşıyor.

Muzaffer Oruçoğlu’nun “Işık Yeraltında” adlı resim sergisinde yer alan tablolar, teknik olarak farklı malzemelerin ve renk çeşnisinin iç içe kullanılışının birer ürünü olarak derinliğin, ölüm duygusunun ve üretim zorlamasının madenci edasındaki yansımalarına ayna tutuyor.

Madencinin, maden derinliğine doğru yürüyüşünü, ışığın kalbine yürüyüş olarak tanımlayan Oruçoğlu’nun sergisi, 22 Ekim Salı günü sona erecek.