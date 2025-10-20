Namık Kemal Yiğittürk öldü mü, neden öldü? Namık Kemal Yiğittürk kimdir?

Pek çok film ve dizide rol alan Namık Kemal Yiğittürk, 80 yaşında hayatını kaybetti. 1945 yılında İstanbul’da doğan Yiğittürk, tiyatro sahnelerinde başladığı sanat hayatını yıllar içinde televizyon ve sinemaya taşıdı. Özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Baba Memduh karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ayrıca Sıla dizisindeki Firuz Ağa rolüyle de tanındı.

Son yıllarını Darülaceze’de geçiren oyuncunun vefat haberini, ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay duyurdu: "Kurtlar Vadisi’nin Baba Memduh’u, Sıla dizisinin Firuz Ağa’sı usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk’ü 80 yaşında kaybettik. Kaldığı Darülaceze’de vefat eden değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet diliyorum."