Nazım Hikmet, ölümünün 61. yılında mezarı başında anıldı

Törende, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, RTİB Başkan Vekilleri Recep Haki ve Nurullah Bakır, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır, Moskova Belediyesi Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi Müdürü Aleksandra İlyina, sanatçı Zülfü Livaneli ve Serenad Bağcan ile Türk ve Rus vatandaşları hazır bulundu.

Anma konuşmalarının yapıldığı törende, Büyükelçi Bilgiç ve törene katılanlar Nazım Hikmet'in mezarına çelenk ve karanfiller bıraktı.

"Nazım, Türkiye ve Rusya arasında bir gönül köprüsü"

Büyükelçi Bilgiç yaptığı konuşmada, "Nazım Hikmet vefatını takip eden bunca yıla rağmen Türkiye ve Rusya arasında bir gönül köprüsü olmaya hala devam etmektedir... Nazım bugün bile, yalın diliyle sıra dışı hayatında yaşadığı tecrübelerini, aşklarını, hasretlerini, hayallerini, tutkularını nesilleri aşan şekilde şiirleriyle bizlere anlatmaya devam ediyor." dedi.