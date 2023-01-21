Nef Filarmoni Orkestrasından unutulmaz konser

Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Sahnesi’nde gerçekleşen, Şef Orhan Şallıel’in orkestra şefliği yaptığı ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Salim Tokaç’ın değerli katkılarıyla düzenlenen konserde, opera dünyasındaki benzersiz yükselişi ile tüm dikkatleri üzerine çeken Kontrtenor Nils Wanderer ve St. Peterbursg keman ekolünün en önemli temsilcilerinden Chingiz Osmanov aynı sahnede yer aldı.

Vivaldi’nin Dört Mevsim Operası ‘Yaz” eseriyle açılan konserde solist Chingiz Osmonov, kemanıyla dinleyicilere muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Dünyaca ünlü sanatçıları aynı sahnede bir araya getiren konserde, Vivaldi’nin yanı sıra Mozart, Bach, Handel, Purcell’den eserler opera dünyasının yükselen sanatçısı Nils Wanderer’in yorumuyla sanatseverlerle buluştu.

Ünlü müzisyenler klasikleşmiş eserleri icra ederken sanatseverler konser boyunca sanatçılara eşlik etti. İş ve sanat dünyası başta olmak üzere cemiyet hayatından da büyük ilgi gören konserde dakikalarca ayakta alkışlanan sanatçılar, müzikseverlere unutamayacakları bir gece yaşattı.

Nef Sanat ile topluma kültürel fayda sağlamayı hedeflediklerini belirten Nef Yönetim Kurulu Üyesi Emine Timur, “Toplumların bilinçlenmesi, zenginleşmesi ve güçlenmesi için sanata yatırım kaçınılmaz… Bir toplumun yaratıcılığa, özgün duygu ve düşüncelere verdiği değere baktığınızda sanattaki gelişme ile ne kadar orantılı olduğunu görüyoruz.’’ dedi.

Nef Vakfı ile yüzbinlerce insanın hayatına dokundu

Nef Vakfı ile yıllardır farklı alanlara yaptıkları yatırımlara dikkat çeken Timur, ‘’Nef olarak topluma katkı sağlama konusunda kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bugüne kadar Nef Vakfı ile yüzbinlerce insanın hayatına dokunduk; spordan sanata, bilimden eğitime birçok alanda çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Sanatın en değerli dallarından müzik ile evrensel duygulara ve düşüncelere hitap eden Nef Filarmoni Orkestrası’nı sanatseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Çünkü müzik evrensel. Konuştuğumuz diller, ait olduğumuz kültürler ve yaşadığımız zamanlar farklılık gösterse de dünya üzerinde herkesi birbirine bağlayabilen, aralarında anlamlı bağ oluşturabilen yegâne şey müzik…’’ diye belirtti.

Emine Timur, Nef Sanat ile alanında değerli sanatçıların katılımıyla müziğin ve hatta sanatın birçok dalında sanatseverlerle buluşmaya ve toplumda farkındalık oluşturmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.