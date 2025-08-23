Netflix dizisi ‘Emily in Paris’in çekimlerinde trajedi! Yönetmen yardımcısı hayatını kaybetti
Netflix’in popüler dizilerinden ‘Emily in Paris’in çekimlerinde büyük bir trajedi yaşandı. Dizide yönetmen yardımcısı olarak görev yapan Diego Borella, dizinin Venedik’te yapılan 5’inci sezon çekimleri sırasında hayatını kaybetti.
Netflix dizisi ‘Emily in Paris’in yardımcı yönetmeni Diego Borella, 5’inci sezon çekimlerinin yapıldığı Venedik’te hayatını kaybetti.
La Repubblica’nın haberine göre; 47 yaşındaki Borella, perşembe günü son sahnelerin çekimleri için hazırlık yapıldığı sırada film ekibinin karşısında yere yığıldı.
Sağlık ekibi tarihi Danieli Hotel’e koşarken, Borella tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gazete, Borella’nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğinin düşünüldüğünü yazdı.
Elim hadise sonrası Emily in Paris’in çekimlerine ara verildi.
5 Ağustos’ta başlayan çekimlerin pazartesi günü tamamlanması planlanmıştı.
Netflix, dizinin 5’inci sezonunun 18 Aralık’ta yayınlanacağını duyurdu.
Diego Borella kimdir?
1978 Venedik doğumlu Diego Borella, başarılı bir yönetmen ve yazar olarak tanınıyor.
Roma, Londra ve New York’ta çalışan Borella, masal, haiku ve oyunlar yazıyordu.