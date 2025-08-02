Nevşehir Kültür Yolu Festivali’nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’nın katılımıyla Kapadokya Üniversitesi’nin Ürgüp ilçesindeki yerleşkesinde gerçekleştirilen törenle başladı.

Törene Nevşehir Valisi Ali Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Nevşehir MHP Milletvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç, Türkiye Kültür Yolu Festival Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

"Tarihi zenginlikleri görünür kılmayı amaçlıyor"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı törende yaptığı konuşmada, Kültür Yolu Festivalleri’nin marka şehir vizyonuyla hayata geçirilen ve şehirlerin kültürel, sanatsal ve tarihi zenginliklerini görünür kılmayı amaçlayan bir organizasyon olduğunu ifade etti:

“Nevşehir’i özel kılan pek çok unsur arasında, Kapadokya’da gün doğumunda peribacaları ve vadiler üzerinde süzülen rengârenk balonlarla eşsiz doğa harikalarını kuşbakışı izleme fırsatı sunan büyüleyici balon yolculuğu deneyimi önemli bir yere sahiptir. Sıcak hava balonculuğunda lider olan bölgemiz, Mısır, Fas, Meksika, Tanzanya ve Serengeti gibi popüler destinasyonların toplamından daha fazla uçuşla bu alandaki tartışmasız üstünlüğünü ortaya koymaktadır.”

"MICHELIN Rehberi’nin seçkisine dahil edilmesiyle..."

Yazgı, Kapadokya’nın sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, gastronomisiyle de öne çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kapadokya, benzersiz tarihi ve doğal dokusuyla olduğu kadar, yerel ürünlere ve köklü Anadolu mutfağına dayanan güçlü gastronomisiyle de dikkat çekmektedir. MICHELIN Rehberi’nin yeni seçkisine dahil edilmesiyle birlikte, bu özel bölgemiz gastronomideki iddiasını artık uluslararası arenaya taşımıştır.

Kapadokya’nın bundan böyle yalnızca bir tarih ve doğa harikası değil, aynı zamanda seçkin bir gastronomi destinasyonu olarak anılacak olması bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır.”

"Toplumsal kaynaşmayı güçlendiriyor"

Yazgı, son olarak festivalin kültürel boyutuna da şöyle değindi:

“Kültür yolu festivallerimizin yanı sıra, Yaşayan Miras Festivalleri ve Bir Anadolu Şenliği gibi kapsamlı etkinliklerle, kültür ve sanatı Türkiye’nin dört bir yanına yaymayı, Anadolu’nun zengin mirasını yaşatmayı ve görünür kılmayı amaçlıyoruz.

Bu sayede hem toplumsal kaynaşmayı güçlendiriyor hem de kültürel çeşitliliği koruyarak sürdürülebilir kalkınma ve yeni bir huzur döneminin kapılarını aralıyoruz.”

Kapadokya 400 etkinlikle buluşacak

Açılış töreninin ardından Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve protokol heyeti Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Fabrika Yerleşkesi’nde yer alan sergileri ziyaret etti. Ziyaret edilen sergiler arasında dijital sanatın yaratıcı potansiyelini ortaya koyan “Eskizden Piksele Dijital Sanat Sergisi”, günümüz yorumuyla minyatürü ele alan “Bana Beni Anlat: 21. Yüzyılda Minyatür Sanatı Sergisi”, kültürel belleği oyuncaklar üzerinden anlatan “Yaşayan Miras: Geleneksel Bebek Sergisi” ve Türkiye’nin görsel hafızasına ışık tutan “Türkiye’nin Minyatürleri Sergisi” yer aldı. Aynı program kapsamında festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri olan FotoMaraton’un açılışı da yapıldı.

Bakan Yardımcısı Yazgı Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından festival kapsamında düzenlenen serginin açılışını yaptıktan sonra beraberindeki heyetle, Nevşehir’in önemli yapılarından biri olan Meryem Ana Kilisesi’ni ziyaret etti. Kilisede yer alan “Medeniyetlerin Mirası AI Dijital Sergisi” ve “Matraki Sergisi” katılımcılarla buluştu.

Picasso'nun yeni durağı Kapadokya

Günün son durağı ise Güray Müze’nin etkileyici atmosferinde açılan “Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir” sergisi oldu.

Sergi, Picasso’nun sanata bakışını ve yaratım sürecini yansıtan eserleriyle ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.