Nicole Kidman ve Keith Urban ayrıldı

Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman ile Grammy ödüllü country şarkıcısı Keith Urban, yaklaşık 20 yıllık evliliklerini bitirdi. Çifte yakın kaynaklara göre, ikili yaz aylarından bu yana ayrı yaşıyor. TMZ’nin haberinde Kidman’ın ayrılığı istemediği öne sürülürken, ayrılığın nedeni ise açıklanmadı.

Evliliklerinin ilk aylarında Urban, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyona girmişti. Kidman’ın desteği ve yakın çevresinin müdahalesiyle tedavi sürecine giren Urban, yıllar sonra “Nicole bana çok şey öğretti, gözlerimi açtı. Bu, bulunduğum en iyi yerdi” demişti.

Çift, bu dönemi aşarak evliliklerini sürdürmeyi başarmış, birbirlerine verdikleri destekle dikkat çekmişti.