Nigel Kennedy’nin müzikal yolculuğu sınırları aşıyor

Dünya çapında tanınan besteci, keman virtüözü, orkestra şefi ve festival küratörü Nigel Kennedy, Türkiye’deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Vivaldi’nin “Dört Mevsim” eserini yorumladığı albümüyle Guinness Rekorlar Kitabı’na giren ve 2 milyon satış barajını aşarak dünyanın en çok satan klasik müzik albümlerinden biri olma unvanını elde eden Kennedy, 7 Nisan’da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde dinleyicileriyle buluşacak. Kennedy’nin müzikal repertuarı klasik, caz, klezmer, rock ve daha fazlasını içeriyor ve bu geniş yelpazede müzikal sınırları zorlayan bir yolculuğa davet ediyor.

“Heart and Soul” performansıyla unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak olan Kennedy, dinleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. 7 Nisan’daki programında, Bach’ın eserlerinin yanı sıra modern zamanların önemli klavye sanatçılarından Krzysztof Komeda ve geçtiğimiz zamanlarda kaybettiğimiz usta müzisyen Ryuichi Sakamoto’nun keman ve çello için sevilen parçalarının yanı sıra kendi bestelerine de yer verecek.

Keman, çello ve bazen piyanonun eşlik ettiği bu özel konserde, sadece iki müzisyenin performansıyla zengin bir müzikal deneyim yaşanacak. Usta tekniği, eşsiz yeteneği ve dinleyicilerle sahnede kurduğu samimi ilişkisi ile hem klasik hem de çağdaş repertuvara yeni bakış açıları getiren Kennedy, sınırları zorlayarak yeni seslere ve yeni performans yöntemlerine öncülük yapan bir isim.

Klasik, caz, klezmer, rock ve çok daha fazlasını kapsayan geniş repertuarı ile sınırlar ötesi müzikal yolculuğun öncüleri arasında yer alan Kennedy; Almanya’da BRIT Ödülleri, ECHO ve Bambi ödüllerinin yanı sıra çok sayıda Grammy adaylığı ve farklı ödüller kazanmış durumda. Albümlerinin çoğu Platin ve Altın Plak ödüllerine layık görüldü; en son albümü My World, Birleşik Krallık’ta klasik listelerin zirvesine çıktı.

Rock dünyasının önemli yıldızları Sir Paul McCartney, Kate Bush, The Who, Led Zeppelin şarkıcısı Robert Plant, Donovan, John Lord, Talk Talk, Jeff Beck, Ian Dury gibi pek çok müzisyenle ortak işler yaptı. Nigel Kennedy’nin pek çok albüm kaydında da çellist olarak yer aldı ve uzun süredir birlikte konserler veren Beata Urbanek Kalinowska Krakow Müzik Akademisi’den onur derecesi ile mezun.

Kalinowska halen oda müziği konusunda dersler veren bir akademisyen olarak çalışmasının yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde oda müziği ve çello ile ilgili masterclass’lar düzenliyor. Kalinowska, 2014’ten bu yana, kendi kuşağının en ilginç yaylı çalgılar dörtlülerinden biri olarak kabul edilen Mesajlar Dörtlüsü’nün çelistliğini yapıyor.