Nilperi Şahinkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nilperi Şahinkaya'nın annesi neden öldü?

Nilperi Şahinkaya'nın annesi Meltem Vural yaşamını yitirdi. Vural'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğünü biliniyordu. Şahinkaya büyük bir üzüntü ile haberi sosyal medyadan paylaştı ve annesine duygu dolu sözlerle veda etti. Acı gelişmenin ardından Şahinkaya'nın biyografisi araştırılmaya başlandı.

Nilperi Şahinkaya kimdir?

Türk televizyon, sinema ve tiyatrosunun başarılı isimlerinden Nilperi Şahinkaya, 23 Şubat 1988’de Senegal’de dünyaya geldi. Babası diplomat Salim Levent Şahinkaya'nın görevleri nedeniyle çocukluk yıllarını farklı ülkelerde geçirdi. İlkokulunu Paris’te, ortaokulunu Bern’de tamamladı. 2003’te Ankara’ya taşınan oyuncu, 2006 yılında Charles de Gaulle Fransız Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl başladığı Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’ni 2010’da yüksek şeref listesine girerek bitirdi.

Oyunculuk kariyeri

Ekran yolculuğuna öğrencilik yıllarında rol aldığı “Deniz Yıldızı” dizisiyle adım atan Şahinkaya, 2010’da “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisindeki Mesude karakteriyle dikkat çekti. Ardından “Kayıp”, “Kiraz Mevsimi”, “N’olur Ayrılalım” gibi projelerde başrol üstlendi.

Tiyatro sahnesinde de başarılı bir kariyer sürdüren oyuncu, Hira Tekindor yönetmenliğinde Oyun Atölyesi’nde sahnelenen “Kim Korkar Hain Kurttan” oyununda Honey karakterine hayat verdi.

2017’de ATV’de yayınlanan “Bu Şehir Arkandan Gelecek” dizisinde Aslı karakteriyle seyirci karşısına çıkan Şahinkaya, dijital platformda yayınlanan “Aynen Aynen” dizisinde Kerem Bürsin ve Uraz Kaygılaroğlu ile başrolleri paylaştı. Daha sonra FOX TV’de yayınlanan “Yasak Elma” dizisinde Cansu Yıldırım karakterine hayat verdi.

Şahinkaya; İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca biliyor.