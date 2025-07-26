Nuri Bilge Ceylan 21. yüzyılın en iyi 10 filmini sıraladı!

New York Times, 21. yüzyılın en iyi 100 filmi listesini kısa süre önce açıkladı. Filmler, 500'den fazla sinemacı, oyuncu ve sektör çalışanlarının oylarıyla belirlenirken; oylamaya ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan da katıldı.

10 filmlik listesiyle ankete katılan Ceylan'ın listesinde İhtiyarlara Yer Yok, Sonsuzluk Üzerine, Silent Ligt gibi yapımlar yer aldı.

Ceylan'ın seçtiği en iyi 10 film

Box Office Türkiye'nin haberine göre ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın listesinde yer alan 21. yüzyılın en iyi 10 filmi şöyle:

Sonsuzluk Üzerine

İsveç-Almanya ortak yapımı film, savaşın yıkımı, aşk ve varoluş mücadelesi gibi temalarla izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkarıyor.

İhtiyarlara Yer Yok

Film, uyuşturucu kaçakçılığının ters gitmesi üzerine küçük bir kasabada yaşananları konu ediyor.

Oslo, 31. August

Uyuşturucu tedavisi gören bir kişinin, Oslo'ya yaptığı ziyarette başına gelenler anlatılıyor.

Hors Satan

Film, bir serseri ve istismara uğramış genç bir kadının ilişkisine odaklanıyor.

Fransız Opal Sahili'nde bir köyde, bir serseri, istismara uğramış genç bir kadınla şaşırtıcı bir ilişki geliştirir.

Silent Right

Meksika'da bulunan Mennonit topluluğunda, evli bir adamın başka bir kadına aşık olur. Adamın inancı bu aşkla birlikte sınanmaya başlar.

The Death of Mr. Lazarescu

Ölüm döşeğindeki Bay Lazarescu, sağlık görevlisi tarafından hastaneden hastaneye dolaştırılır. Ancak, kimse hastalığın teşhisi konusunda uzlaşamayacaktır.

The Turin House

Filmde, bir çiftçinin atının ölümlülüğüyle yüzleşmesi anlatılıyor.

Amcam Önceki Hayatlarını Anlatıyor

Bir adam, böbrek hastalığı nedeniyle ölmek üzeredir. Son günlerini bir çiftlikte karısının hayaleti ve ailesiyle birlikte geçirir.

Unknown Pleasures

Filmde, işsiz iki Çinli gencin Batı dünyasının cazibelerine karşı koyamamaları ve başlarına gelenler konu ediliyor.

Zama

Bir yetkili, memleketinden uzakta terfi beklemektedir. Ancak bu bekleyiş onu hayal kırıklıklarıyla dolu bir buhranın içine sürükler.