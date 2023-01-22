Odeabank’tan 10 genç sanatçıya 1 milyon TL’lik destek

Odeabank O’art, Piksel ile hayata geçirdiği iş birliği kapsamında, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ya da eğitimine devam eden 10 genç sanatçıya; kişi başı 100’er bin TL olmak üzere toplamda 1 milyon TL eser üretim desteği sağlıyor. Odeabank ayrıca içlerinden en başarılı 2 sanatçıyı ise eğitim için Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderecek.

Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü’nün ev sahipliğini yaptığı gecede hem proje tanıtımı gerçekleşti hem de 1 milyon TL eser üretim desteği alan sanatçılar basına tanıtıldı.

Gecede bir konuşma yapan Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü şunları söyledi; “Odeabank olarak, pandemi süreci ile birlikte dijitalleşmenin getirdiği kolaylığı insan dokunuşuyla birleştirerek, kendimize “fijital” diye adlandırdığımız bir yol çizdik. Fijtal bankacılık anlayışımızı sanata da yansıtarak fiziksel sergilemede kurulan sanatçı-yapıt-mekân-izleyici ilişkisini, 2021 yılında pandeminin de etkisi ile dijital platformlara taşıdık. Böylelikle gerçekleştirilen sergilerde; biçim, form, içerik ve yaklaşım kısıtlarını da ortadan kaldırdık. Öte yandan teknolojinin de hayatımıza daha fazla girmesiyle birlikte Odeabank sanat platformu O’art olarak, bu yıl Türkiye’de dijital sanata katkıda bulunmak ve yeni medya sanatçılarını desteklemek adına en önemli eğitim ve destek programlarından biri olan Piksel ile önemli bir iş birliğine imza attık. Odeabank, kuruluşunun 10. yılında hayata geçirdiğimiz bu program ile dijital alanda çalışmalar yapmak isteyen, hayalleri ve vizyonları olan genç sanatçıları destekleme kararı aldık. 10. kuruluş yıl dönümümüzde üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ya da eğitimine devam eden 10 sanatçıya kişi başı 100’er bin TL olmak üzere toplamda 1 milyon TL eser üretim desteği veriyoruz. Bu değerli sanatçılarımız, 3 aylık yoğun bir eğitim programı sürecinde Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen sanatçıları, küratörleri, sanat profesyonelleri, koleksiyonerleri ile tanışma ve beraber çalışma fırsatı bulacak. Piksel. | O’art 2022 mezunları arasından seçilecek iki sanatçımıza da ABD’nin en önemli misafir sanatçı programlarından Residency Unlimited’da 2 ay süren ve tüm masrafları Piksel. | O’art tarafından karşılanacak residency imkânı sunacağız. Eğitim programı sonunda sanatçılarımıza O’art tarafından organize edilecek sergide eserlerini sergileme fırsatı sağlayacağız. Türkiye’nin genç, dinamik ve yenilikçi bankası Odeabank olarak, müşterilerimiz, tüm paydaşlarımız ve hissedarlarımız için katma değer yaratmayı her zaman birincil önceliğimiz olarak gördüğümüz gibi, topluma değer katan sanat alanında yaratanların yanında olmayı önemli görüyoruz.”

1 milyon TL eser üretim desteği alan sanatçılar;

- Beyza Dilem Topdal

- Birce Özkan

- Ceren Su Çelik

- Eda Şarman

- Gözde Betülay Yorulmaz

- Habat Bayram

- Haluk Miraç Aykın

- İmelda Kuyumcu

- Naz Nar

- Yekateryna Grygorenko