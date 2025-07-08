Onur Akay kimdir? Onur Akay'a ne oldu, öldü mü? Sağlık durumu nasıl?

Magazin camiasında 'Felaket tellalı' olarak bilinen ünlü ses sanatçısı Onur Akay, kalp krizi geçirdi ve yoğun bakıma alındı. Bu üzücü haberi kardeşi Orçun Akay duyurdu. Orçun Akay, "Ağabeyim Onur Akay baş dönmesi yaşayıp bayılınca hemen ambulansla hastaneye kaldırdık. Önce sebebin tansiyon olduğu söylendi ancak kalp krizi geçirdiğini öğrendik şu an yoğun bakımda. Bizi çok korkuttu. Ne olur dualarınızı esirgemeyin" ifadelerini kullandı.

Şimdi sıklıkla sanatçının sağlık durumu sorgulanıyor ve "Onur Akay kimdir" sorusuna yanıt aranıyor.

Onur Akay sağlık durumu nasıl?

Apar topar hastaneye kaldırılan Onur Akay’ın sağlık durumunun stabil olduğu ve yoğun bakım çıkıp normal odaya alındığı öğrenildi.

Onur Akay kimdir?

Onur Akay (d. 28 Nisan 1977, Ankara), Türk sanat müziği sanatçısı, bestekâr, yazar, şair, sunucu ve oyuncudur. İstanbul Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi'nde Türk müziği eğitimi almış; Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca, İsmail Hakkı Özkan ve Avni Anıl gibi önemli isimlerle çalışmıştır.

Müzik kariyeri:

"Altın Mikrofon" ve "Altın Kalem" ödüllerinin sahibidir. Müstear’lı Nikriz, Müstear’lı Hicaz ve Zirgüle’li Pençgâh adlı bileşik makamları musikiye kazandırmıştır. TRT repertuvarında yer alan birçok eseri ve şiiri vardır. “Bu Gece Kalıyorum” ve “İstanbul Ağlıyor” gibi albümleriyle tanınır. 2020’de "Türk Musikisinde Makamların Oluşması ve Seyir Tekniği" adlı ders kitabını yayımlamıştır.

Yazarlık ve medya:

OnurAkayMedya’nın kurucusudur. “Görmeden Sevmek” adlı kitabıyla büyük ses getirmiştir. Çok sayıda ölüm haberini ilk duyuran kişi olduğu için medya tarafından "Felaket Tellalı" lakabıyla anılmıştır.

Sunuculuk ve oyunculuk:

Radyo ve TV programları sunmuş, “Mahallenin Muhtarları” gibi dizilerde oyunculuk yapmıştır.

Ödüller:

Yüzyılın Bestekârı, Yılın Sanatçısı, Altın Mikrofon, Altın Kalem ve TSM’ye Katkı Koyan Yazar gibi birçok ödüle layık görülmüştür.

Öne çıkan eserleri:

“Bu Gece Kalıyorum”, “Gönlümdeki Bahar”, “Sevgilim Sanma Seni Bir An Olsun Unuttum”, “Kalmadı Bu Alemde Aşkı Yazan Bir Kalem” gibi çok sayıda şarkısı TRT ve özel albümlerde seslendirilmiştir.