Oppenheimer filminde, başrolde 'Hamilton' da var

Temmuz ayında vizyona girmesi merakla beklenen Christopher Nolan’ın yazıp yönettiği Oppenheimer, dünyayı kurtarmak için yok etme riskini almak zorunda kalan esrarengiz adamın heyecan dolu paradoksuna iten epik bir gerilim filmi. Sinema endüstrisinde, zamanın akışını ve hikâyelerin atmosferini hatta dönemini anlatan en önemli unsurlardan biri de saatler. Ünlü film yapımcısı Christopher Nolan, yeni gerilim filminde zamanın kritik bir rol oynadığını vurgulamak için özenle seçilmiş altı adet vintage Hamilton saat modelini tercih etti. Hamilton, sinemanın kalbinde ‘90 yıldan uzun süredir yer alıyor. Sürekli olarak Hollywood ile işbirliği yapması film yapımcılarının saati haline gelmesini sağladı. Bugüne kadar 500’den fazla önemli filmde yer alan Hamilton saatleri, her sahnede karakterlerin stilini ve filmin atmosferini belirlemeye yardımcı oluyor. Christopher Nolan, dönemin özelliklerini ve kişiliklerini yansıtan saatlerin bulunmasına büyük özen gösterdi. Bu nedenle, Universal Pictures’dan 21 Temmuz 2023’te vizyona giren yeni filmi “Oppenheimer” için Hamilton ile yeniden işbirliği yaptı. Filmde üç ana karakter olan J. Robert Oppenheimer, Katherine “Kitty” Oppenheimer ve Korgeneral Leslie Groves, Jr.’ın bileklerini süsleyecek vintage saatler özenle seçildi.

J. Robert Oppenheimer karakterini canlandıran Cillian Murphy için üç farklı model seçildi: Cushion B, Endicott ve Lexington. Her biri, Amerikan tasarım mirasının Art Deco stilinin etkileyici ayrıntılarını yansıtarak bilimsel hassasiyet ve öncü bir bireysellik ruhunu dengelemeyi başarıyor.

Katherine “Kitty” Oppenheimer karakteri ise Emily Blunt tarafından canlandırılıyor ve bileğinde 14 ayar altın kasalı bir Lady Hamilton A-2 saat görüyoruz. Korgeneral Leslie Groves, Jr. karakterini canlandıran Matt Damon ise Hamilton’ın dayanıklılığını ve askeri yeteneğini yansıtan Piping Rock ve Military Ordnance saatleri ile donatıldı. Film yapımcıları, sahneye uygun saatler geliştirmek, mevcut koleksiyondakileri kullanmak veya filmin dönemine uygun tarihi olanlarını temin etmek için meraklılar ve koleksiyonerlerden oluşan ağlarına başvurarak başarıyla altı vintage referansı elde ettiler.

Filmde Cillian Murphy, J. Robert Oppenheimer rolünü, Emily Blunt ise karısı, biyolog, botanikçi Katherine “Kitty” Oppenheimer rolünü canlandırıyor.