Orhan Holding Uluslararası Fotoğraf Yarışması “Mutluluk” ödülleri dağıtıldı

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) destekli olarak gerçekleştirilen yarışmaya, günümüze kadar 6 bin 500’ün üzerinde sanatçı katılım gösterdi. ‘Mutluluk’ teması ile gerçekleşen yarışmada 45 eser jüri üyeleri, Ercan Arslan, Engin Özendes, Ali Balkı, Bahadır Öztuna, Zeynep Diniz, Ayşegül Orhan, Necla Orhan ve Ayşen Küçüka tarafından ödüle layık görülürken, 29 eser de sergilenmeye layık görüldü.

Ödül kazanan fotoğraflar, 1-31 Ocak 2023 tarihlerinde BUFSAD Sergi Salonu’nda, 9 - 22 Şubat 2023 tarihlerinde Nilüfer Belediyesi Konak Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda, 23 Şubat-6 Mart 2023 tarihlerinde Mudanya Belediyesi Tahir Paşa Konağı’nda, 10- 30 Mart 2023 tarihlerinde Yenişehir Belediyesi Matay Spor Tesisleri’nde, 1-20 Nisan 2023 tarihlerinde İFSAK İstanbul Sergi Salonu’nda fotoğrafseverlere sunulacak.