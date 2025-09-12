Orhan Pamuk resimleri hakkında konuştu: 60 yıl geçti, hiç satmadım, eğer bir gün satarsam...

Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk, yazarlığının yanı sıra ressamlığının hikâyesi ve çocukluğundan bu yana yaptığı resimleri hakkında konuştu.

The Art Newspaper Türkiye'den Elif Tanrıyar'a konuşan Pamuk, "Yazarlığım resmimden, ressamlığım yazarlığımdan beslendi. Kendimi görsel bir romancı olarak görürüm; bir sahneyi önce resim gibi düşünür, sonra kelimelere dökerim" dedi.

Resimlerini ise satmaya kıyamadığını söyleyen Pamuk, "Eğer bir gün satarsam -ki 60 yıl geçti, hâlâ satmadım- o parayı bir vakfa bırakmak isterim. Asıl sebebim ise dünya resim piyasasında eserlerimin gerçek bir ressam gibi muamele gördüğünü görüp gözlerimin dolması... İşte bunu isterim" diye anlattı.