Oscar yarışında ipi kim göğüsleyecek?

23 Ocak 2019

Sinema dünyasının en önemli ödüllerinden olan Oscar'ın adayları, Los Angeles'ta dün düzenlenen bir toplantıyla açıklandı.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen ödüle 10'ar dalda aday gösterilen "Roma" ve "The Favourite" filmleri, yılın favorileri oldu.

Bu yıl 91. kez sahiplerini bulacak olan ödüle "En İyi Film" dalında 8 yapıt aday gösterildi.

Oscar'da "En İyi Film" dalında; "Bir Yıldız Doğuyor", "Bohemian Rhapsody", "Roma", "Vice", "Black Panther", "Karanlıkla Karşı Karşıya", "The Favourite" ve "Yeşil Rehber" yarışacak.

Sahiplerini 24 Şubat'ta bulacak olan Oscar'larda "En İyi Erkek Oyuncu" dalında; Bradley Cooper (Bir Yıldız Doğuyor), Rami Malek (Bohemian Rhapsody), Christian Bale (Vice), Viggo Mortensen (Yeşil Rehber) ve Willem Dafoe (At Eternity's Gate) ödül peşinde koşacak.

"En İyi Kadın Oyuncu" dalındaysa Glenn Close (The Wife), Lady Gaga (Bir Yıldız Doğuyor), Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?), Yalitza Aparicio (Roma) ve Olivia Colman (The Favourite) ödül bekleyecek.

"En İyi Yabancı Film" dalının adaylarıysa şu yapıtlar: "Capharnaüm", "Arakçılar", "Roma", "Soğuk Savaş" ve "Werk Ohne Autor"