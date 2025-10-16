Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu öldü mü, neden öldü? Arif Erkim kimdir, kaç yaşında, nereliydi?

Türk tiyatrosu ve sinemasına sunduğu önemli katkıların yanı sıra imza attığı dizi müzikleriyle de tanınan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayata veda etti.

Güzelbeyoğlu geçen ay doğum gününü kutlamıştı. Usta oyuncunun vefat haberini oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu.

Arif Erkin kimdir?

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 11 Eylül 1935’te Gaziantep’te doğdu.

Sanat hayatına Gaziantep Lisesi’nde öğrenciyken, Molière’in Hastalık Hastası oyunundaki başrol ile amatör olarak başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni bitirdikten sonra Devlet Opera ve Balesi’nin Opera Dershanesi’nde müzik eğitimi aldı ve İstanbul Radyosu’nda solist ve korist olarak görev yaptı.

Tiyatro kariyerine Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu’nda başlayan Güzelbeyoğlu, Haldun Taner’in Zilli Zarife ve Vatan Kurtaran Şaban gibi oyunlarının müziklerini yaptı. Ayrıca Dostlar Tiyatrosu’nun kuruluşunda yer aldı ve ilk beş yıl boyunca tüm oyunlarının müziklerini besteledi.

Sinema ve televizyon dünyasında da birçok önemli projede yer aldı. İkinci Bahar dizisinde Zülfikar Ağa, Yabancı Damat dizisinde Memik Dede rolüyle tanındı.

Bürokratik kariyerinde İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde 30 yıl mimar olarak çalıştı; Beşiktaş Belediyesi’nde İmar Müdürü ve Teknik Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundu ve emekli oldu.

Müzik alanında da başarılı bir kariyere sahip olan Güzelbeyoğlu, birçok televizyon yapımının müziklerini besteledi. Umut, Ağıt ve Değirmen gibi filmlerin müziklerini hazırladı.