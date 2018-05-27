Oyuncu Öziri hayatını kaybetti
Oyuncu Arda Öziri, motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında 40 yaşında hayatını kaybetti.
Oyuncu Arda Öziri, sabaha karşı Tem Otoyolu Kavacık istikametine seyir halindeyken Ümraniye mevkisinde kaza yaptı.
Ağır yaralanan Öziri, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Arda Öziri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Öziri'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Öziri son olarak Diriliş Ertuğrul'un projesinde yer almıştı.
Kaynak: AA