Oyuncu ve tiyatro sanatçısı Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti (Sema Çeyrekbaşı kimdir?)

Beynine pıhtı atması sonucu bir süredir yoğun bakımda tedavi gören oyuncu Sema Çeyrekbaşı, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sanat dünyamızın kıymetli bir ismini daha yitirmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devlet Tiyatrolarımızın emektar sanatçısı Sema Çeyrekbaşı'na Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

Çeyrekbaşı, temmuz ayında beyne pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alınmıştı.

Sema Çeyrekbaşı kimdir?

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Sema Çeyrekbaşıoğlu 1951'de, İzmir'de doğdu. Babası diplomat Fikret Çeyrekbaşı, annesi Sevim Şınık'tır. Türkiye'de kadın hareketinin öncü isimlerinden Latife Bekir Çeyrekbaşı'nın torunudur.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda rol aldı. 1993-1994 sezonunda kurumda Sanat Yönetmeni olarak görev yaptı.

2007'de Inishmaan'ın Sakatı oyunundaki rolü ile 11. Afife Tiyatro Ödülleri "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" Ödülü'ne, 2011'de, Temiz Ev oyunundaki rolü ile 15. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu" Ödülü'ne, 16. Sadri Alışık Ödülleri'nde Komedi ya da Müzikal Dalında Yardımcı Rolde Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü'ne değer görüldü.

Ayrıca, Kuyucaklı Yusuf, Kadının Adı Yok, Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak gibi Türk sinemasının önemli filmlerinde de rol aldı.