Ozan Sağdıç’ın 70 yıllık fotoğraf serüveni İstanbul Modern’de

Türkiye’nin görsel belleğine çok önemli katkılarda bulunan ve fotoğraf dalında ilk devlet sanatçısı unvanına sahip ‘fotoğrafın ozanı’ 90 yaşındaki duayen foto muhabiri Ozan Sağdıç’ın fotoğrafları İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

Sanatçının 1950’lerden itibaren çalışmalarından geniş bir seçkinin yer aldığı “Ozan Sağdıç: Fotoğrafçının Tanıklığı” sergisi İstanbul Modern’de 14 Mart–20 Ekim tarihleri arasında görülebilir. Türkiye’nin sosyal, politik, ekonomik, kültürel ve görsel tarihine de ışık tutmayı amaçlayan sergiyi Burgan Bank destekliyor. İstanbul Modern Fotoğraf Küratörü ve Bölüm Yöneticisi Demet Yıldız Dinçer ile fotoğraf sanatçısı ve yazar Merih Akoğul’un küratörlüğünü üstlendiği sergide Dr. Ruhi Oğuz Sağdıç ise danışman olarak yer alıyor. “Ozan Sağdıç: Fotoğrafçının Tanıklığı”nda, ülkeye yön veren politikacıların, sanat ve edebiyatın etkin isimlerinin portrelerinin yanı sıra değişimin yaşandığı her alan ve dönemde, çalışanları, eğlenenleri, seyahat edenleri, çocukları kısacası sıradan insanlarla dolu sokak hayatını yansıtan siyah beyaz ve renkli fotoğraflar sergileniyor.

Kariyeri boyunca Türkiye’nin görsel arşivinin oluşumunda önemli bir rol üstlenen Ozan Sağdıç, DÜNYA Gazetesine yaptığı açıklamada “70 yıldır bana heyecan veren her şeyi çekiyorum. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çok yer gezdim, 400 bine yakın fotoğraf çektim. Hayatın gerçek sahnesi sokaklardır. 70 yıldır fotoğraf makinamı boynumda taşıyorum, o benim nikahlım ölüm bizi ayırana kadar” diyor.

Sergide karanlık odasından çıkan baskılar da dahil olmak üzere 127 fotoğraf yer alan ve ilk fotoğrafını çektiği günü hiç unutmadığını söyleyen Sağdıç sözlerini şöyle sürdürüyor: “Resim ve karikatür çalışmalarım vardı. 18’li yaşlarımda karikatürlerimi 6 liradan Akbaba Dergisi’nin sahibi Yusuf Ziya Ortaç alıp yayınlıyordu. Ayrıca Edremit’de sinemada makinist yardımcılığı yapmıştım. Bir giyimevinin vitrini için de resim yapıp para kazanmıştım. 15 lira biriktirdim. 15 lira da babam verdi. 30 liraya Daci marka ilk fotoğraf makinamı aldım. İlk olarak Kurşunlu Cami’yi çektim Edremit’te baba evinin yolu üzerindeydi. Oradan geçerken hep bir gün fotoğraf makinam olduğunda burayı çekmeliyim diye düşünürdüm. İki cumbalı evin kavisiyle caminin kubbesindeki uyumlu ve estetik beni çok etkiledi. Tüm fotoğraflarım benim için özel ama Nemrut Dağı’nın ilk yayınını ben yaptım o nedenle benim için yeri bir başkadır.”

Fotografik ve görsel bir yolculuk

Fotoğrafların üretildiği teknik ve dönem, sergide yer alan vintage baskılar ve Hayat dergisinden örneklerle de aktarılırken, ülkenin 1950’lerden itibaren görsel bir panoraması izleyiciyle buluşuyor. Fotoğrafa başladığı yıllarda dünyada ve Türkiye’de “altın çağını” yaşamaya başlayan foto muhabirliğin ülkedeki en önemli temsilcilerinden biri olan Sağdıç’ın “Fotoğrafçının Tanıklığı” sergisi, aynı zamanda sanatçının çalışmalarının çok yönlülüğüne de işaret ediyor.

İstanbul Modern’in, fotoğrafın Türkiye ve dünyadaki gelişim ve dönüşümünü kimi zaman ustaların kimi zaman ise genç sanatçıların objektifinden sanatseverlerle buluşturduğuna dikkat çeken İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, “Şahin Kaygun, Gökşin Sipahioğlu, Yıldız Moran, Ara Güler, Lütfi Özkök ve Şakir Eczacıbaşı gibi Türkiye’de fotoğrafın önde gelen isimlerinin ardından yine bir ustanın, 70 yıla sığdırdığı çalışmalarından özel bir seçkiye ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye’nin en önemli fotoğrafçılarından Ozan Sağdıç’ın ‘Fotoğrafçının Tanıklığı’ adlı sergisi, 100. yılını geride bıraktığımız Cumhuriyetimizin farklı zamanlarına tanıklık eden anları gözler önüne seriyor. Gerek fotomuhabiri gerekse fotoğraf sanatçısı olarak, Türkiye’nin kültürel, siyasi ve sosyolojik tarihine de tanıklık eden Sağdıç’ın fotoğrafları, 1950’lerden başlayarak izleyicileri fotografik ve görsel bir yolculuğa çıkarıyor” dedi.

Ozan Sağdıç’ın gençlerle buluşmasına tanıklık ediyoruz

İstanbul Modern’in yeni müze binasında sanatseverlerle buluşan ikinci fotoğraf sergisinin de destekçisi olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Burgan Bank olarak, bankacılık sektöründe yenilikçi anlayışımızla en iyi müşteri deneyimi sunma hedefiyle çalışırken, kültür sanat alanındaki desteğimizle müşterilerimizin hayatına renk katıyoruz. Uzun soluklu olarak planladığımız kültür-sanat çalışmalarımız kapsamında değerli sanatçıların özgün fikir ve üretimlerini toplumla buluşturmaya katkı sağlıyoruz. Türkiye tarihinin en önemli anlarını fotoğraflayan değerli sanatçı Ozan Sağdıç’ın ‘Fotoğrafçının Tanıklığı’ sergisinin sponsoru olarak, hafızalarda yerini alacak bu serginin özellikle genç izleyicilerle buluşmasına tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Keşfedilmeyi bekleyen katmanlı bir arşiv

Ozan Sağdıç’ın yüz binlerce fotoğrafı içeren arşivinden kapsamlı bir seçki yapıldığını belirten serginin küratörlerinden Demet Yıldız Dinçer, “Sergi, sanatçının çalışmalarının geniş perspektifini gözler önüne sererken, arşivinin keşfedilmeyi bekleyen pek çok katmanı olduğunu da gösteriyor. Sergideki seçki, izleyicilere içinde nostalji barındıran bir kurgu yerine, geçmişin pek çok veçhesini içeren bir sunumla, Sağdıç’ın külliyatının pek çok okumasının mümkün olduğunu hatırlatıyor. Sergiyi hazırlarken büyük bir titizlikle bize destek veren sevgili Ozan Sağdıç’a teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Tanıklığını şiir gibi işler

Ozan Sağdıç’ın akıp giden yaşama fotoğraf çekmek dışında hiçbir müdahalesi olmadığını ifade eden sergi küratörlerinden Merih Akoğul ise “Bu yüzden, onun fotoğraflarına bakanlar, Sağdıç’ın vurgulamak istediği detayı hemen görürler. Düşüncesini ve tanıklığını fotoğraflarında şiir gibi işler Ozan Sağdıç. Yaşamın doğal akışı içinde yakaladığı anlar, fotoğraflarına bakan izleyicisiyle samimiyetle buluşur. Bu da Sağdıç’ın fotoğraflarını biricik kılar” dedi.