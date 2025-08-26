Paco de Lucia’nın varisi Vicente Amigo, İstanbullu müzikseverlerle buluşacak

Flamenko gitarının yaşayan efsanelerinden, Grammy ödüllü virtüöz Vicente Amigo, İstanbul’a geliyor. Sanatçı, 1 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Stagepass organizasyonuyla gerçekleşecek konserin biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

İstanbul için özel repertuvar

Usta gitarist, Zorlu PSM’deki konserinde 2024’te yayımladığı Andenes del Tiempo albümünden eserlerin yanı sıra, kariyerinin sevilen şarkılarını da İstanbullu dinleyiciler için seslendirecek.

Vicente Amigo kimdir?

Müzik otoritelerince “Paco de Lucia’nın tahtının varisi” olarak anılan Amigo, bugüne kadar Sting, Bob Dylan, John McLaughlin ve Alejandro Sanz gibi dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaştı.

Flamenkonun sınırlarını genişleten sanatçı

Etkileyici tekniği ve duygusal derinliğiyle tanınan Amigo, “Tierra”, “Memoria de los Sentidos” ve “Poeta” gibi albümleriyle flamenkonun sınırlarını zorladı.

Kariyerinde çok sayıda ödüle değer görülen sanatçı, 2000 yılında Endülüs Madalyası ile onurlandırıldı.

Aynı yıl yayımladığı Ciudad de Las Ideas (Fikirler Kenti) albümü, Latin Grammy’de En İyi Flamenko Albümü ödülünü kazandı.

Ayrıca İspanya’nın prestijli ödüllerinden Premio Onda’nın da sahibi oldu.