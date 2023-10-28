Pera Müzesi iki yeni sergi ile gelecek ve geçmişi hatıralara kazıyor

Pera Müzesi’nde geleceğin hatıraları bugünden sergileniyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, “Gelecek, geçmişte biriktirilen tanıdık nesneler aracılığıyla hatırlanabilir mi?” sorusundan yola çıkarak düzenlenen Gelecek Hatıraları sergisinde izleyicileri hafıza ve gelecek tahayyülleri arasında kurulan bağlar üzerine düşünmeye davet ediyor. Müzede sergilenen Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’nu oluşturan Suna Kıraç’ın anısına hazırlanan sergide, dünyadan ve Türkiye’den güncel sanatçıların koleksiyondan ilhamla oluşturdukları eserler, koleksiyondan bir seçki eşliğinde sanatseverlerle buluşuyor.

yarete açılan yeni sergisi Gelecek Hatıraları, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’ndan yola çıkarak hazırlandı. “Gelecek, geçmişte biriktirilen tanıdık nesneler aracılığıyla hatırlanabilir mi? Gelecekte parça parça belirecek hatıraları şekillendirmek, geçmişi anlamayı ve korumayı kolaylaştıran bir araç olabilir mi?” sorularından hareket eden serginin küratörlüğünü Ulya Soley üstlendi. Soley sergi için DÜNYA gazetesine şunları söyledi: Gelecek Hatıraları, Suna Kıraç'ın oluşturduğu bir koleksiyon olan Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu'ndan yola çıkarak hazırlanan bir sergi. 18 sanatçının çoğu sergi için üretilen eserlerini bir araya getiriyor. Sanatçılar koleksiyondan farklı şekillerde esinlenerek işler üretti. Bazıları koleksiyondaki objelerin üzerindeki motiflerden ilham alırken bazıları seramiğin doğasını öne çıkardı. Bazı sanatçılar ise seramiğin toprakla, coğrafyayla ilişkisine odaklandı. Sergi, yalnızca seramik değil fotoğraf, video, yerleştirme gibi farklı mecralarda üretimler de içeriyor. Dört bölümden oluşan sergide her bölümle ilişkili olarak koleksiyondan bir seçki de yer alıyor.

Gelecek Hatıraları sergisinin Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’nu, yani geçmişe dair önemli veriler taşıyan bir kaynağı geleceği düşünerek okumak üzere yola çıktığını belirten Soley sözlerine şöyle devam etti : Nesnelerle kurulan kişisel ilişkiler, bir koleksiyonun ortaya çıkmasına zemin hazırlayan temel kavrama dönüşür. Benzer nesnelerle birbiri ardına kurulan yakın ilişkiler sonucu ortaya çıkan koleksiyon, hem onu oluşturan kişiye dair ipuçları taşır, hem de söz konusu nesnelerin toplumsal anlamlarını zenginleştirir. Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’nu oluşturan Suna Kıraç’ın anısı, bu koleksiyondan esinle üretilen yeni yapıtlarda yaşamaya ve hatırlanmaya devam ediyor. Sergi bir yanıyla da hiçbir şeyin kalıcı olmadığının, her şeyin devamlı bir değişim ve dönüşüm içinde olduğunun, en önemlisi de belirli bir ömre sahip olduğunun altını çiziyor. Bu yönüyle Gelecek Hatıraları, sahip olduğumuz şeylerin, yaşamın kendisi gibi, yalnızca gerçek zamanlı ve geçici koşullarda takdir edilebileceğine dair bir hatırlatma işlevi de görüyor.

Motiflerin Hatırlattıkları

Seramik bezemelerindeki motiflerden yola çıkan yapıtları bir araya getiren Motiflerin Hatırlattıkları bölümünde; motiflerin geleneksel çağrışımlarının ötesinde bugün nasıl yapılandırıldığının izi sürülüyor. Bir kilise, bir cami ve bir sarayın duvarlarında yer alan seramik karolardan esinlenen farklı formlarda çalışmaların yer aldığı bu bölümde, geleneksel bitkisel bezemelerin kaynağı olan doğa, güncel açılımlarıyla ele alınıyor.