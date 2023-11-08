Pera Öğrenme’nin ara tatil atölyeleri başlıyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, yakın zamanda ziyarete açılan Gelecek Hatıraları ve Tam Yerinden: İstanbul’a Panoramik Bakışın Tarihi sergileri paralelinde farklı yaş gruplarına ve öğretmenlere özel Ara Tatil Atölyeleri düzenliyor. 11-19 Kasım arasında düzenlenecek atölyelerde çocuklar, çini ve seramiğin renkli motiflerle süslü dünyasından ve İstanbul’un etkileyici panoramalarından ilham alıyor. Öğretmenlere özel gerçekleşen atölyede ise katılımcılar Japon felsefesi Kintsugi’den ilhamla, kırık seramik ve mermer objeler kullanarak “onarmanın sanatını” öğreniyor.

Seramiğin renkli ve süslü dünyasına yolculuk

Gelecek Hatıraları sergisinden yola çıkarak 4-6 yaş grubuna yönelik hazırlanan Dekopaj ile Renklenen Tabaklar atölyesinde çocuklar, rehber eşliğinde sergiyi geziyor, ardından koleksiyondaki seramik motiflerden ilham alarak kendi tasarımlarını yaratıyor. Pirinç dekopaj kâğıtları ve desenli peçeteleri transfer tekniğiyle tabaklara aktaran çocuklar, renkli boyalarla tasarımlarını tamamlıyor.

7-9 yaş grubuna yönelik düzenlenen Çamurdan Çalgılar atölyesinde ise çocuklar Gelecek Hatıraları sergi turu sonrasında müzikli bir yolculuğa çıkıyor. Yürütücülüğünü müzik eğitmeni Ceren Yılmazoğlu’nun üstlendiği atölyede katılımcılar, seramik hamurundan tasarladıkları çalgılarla ritmik melodileri hayata geçiriyor.

Tuvalimde Çini Motifleri atölyesinde çocuklar “Çiniler üzerindeki semboller ne ifade ediyor? Bu rengarenk motiflerde neden geometrik desenler öne çıkıyor?” sorularına rehber eşliğinde gezdikleri Gelecek Hatırıları sergi turunda cevap buluyor. 7-12 yaş gurubu için tasarlanan atölyede katılımcılar, seramik sanatçısı Lütfullah Genç eşliğinde kare şeklinde tuvaller üzerine akrilik boya kullanarak çini üzerindeki temel motif geometrisini bozuyor ve eğlenceli, oyunbaz motifler meydana getiriyor.

Müzik eşliğinde panomarik İstanbul turu

4-6 yaş grubu için tasarlanan Bir Balık Olsam: Müzikli Hikâye ve Hareket atölyesinde çocuklar Tam Yerinden sergisini gezdikten sonra, atölyede “Bir balık olsam ve İstanbul’u gezsem, nereye giderim? Hangi melodiler bana eşlik eder?” sorularının peşinden eğlenceli bir İstanbul yolculuğuna çıkıyor. Müzik eğitmeni Ceren Yılmazoğlu’nun yürütücülüğünde gerçekleşen atölyede çocuklar şarkılar, ritim ve hareket oyunları, ses bulmacaları ve hikâyeleştirme yöntemi ile İstanbul’u yakından tanıyor.

Tam Yerinden sergisinden ilhamla tasarlanan Optik İllüzyonlu Manzaram atölyesinde çocuklar rehber eşliğinde gezdikleri sergide İstanbul’un geçmişine yolculuk yapıyor. 10-12 yaş grubu için tasarlanan atölyede katılımcılar, eski İstanbul’a ait panoramik resimler, fotoğraflar ve arşiv belgelerinden ilham alarak derinlik ve boyut algısının değiştiği eğlenceli panoramik manzaralar yaratıyor. Karton şablonlar üzerinde kesme ve katlama yöntemlerini uygulayarak hazırladıkları panoramik manzaralarla çocuklar, ters perspektif tekniğini öğreniyor.

Öğretmenlere özel Japon felsefesi Kintsugi atölyesi

Öğretmenlere özel olarak düzenlenen Kırık Parçalarda Saklı Hikâyeler atölyesinde Gelecek Hatıraları sergisini rehber eşliğinde gezen katılımcılar, güncel eserler aracılığıyla hafıza ve gelecek tahayyülleri arasında bağ kurarak sergiyi deneyimliyor. Atölyede yaratıcılıklarını serbest bırakıp kırık seramik ve mermer parçalarını süslemeler ile dönüştüren katılımcılar, kusurlu olanı kabul etmek, kucaklamak ve yeni bir perspektifle yorumlamak kavramlarını içeren Japon felsefesi Kintsugi’yi öğreniyor.

Sergi Turu ve Atölye Programı:

4-6 yaş grubu

Dekopaj ile Renklenen Tabaklar

11 Kasım Cumartesi 10.30

12 Kasım Pazar 12.30

Bir Balık Olsam: Müzikli Hikâye ve Hareket

15 Kasım Çarşamba 10.30

7-9 yaş grubu

Çamurdan Çalgılar

14 Kasım Salı 10.30

7-12 yaş grubu

Tuvalimde Çini Motifleri

14 Kasım Salı 13.30

10-12 yaş grubu

Optik İllüzyonlu Manzaram

11 Kasım Cumartesi 13.30

19 Kasım Pazar 12.30

Öğretmenlere özel

Kırık Parçalarda Saklı Hikâyeler: Kintsugi

15 Kasım Çarşamba 15.00