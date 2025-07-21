Peru'da sekiz yıllık kazı tamamlandı: 3.800 yıllık Penico antik kenti gün yüzüne çıktı!

Peru'nun başkenti Lima yakınlarında yer alan ve yaklaşık 3.800 yıl öncesine tarihlenen Penico antik kenti, uzun süren arkeolojik çalışmaların ardından gün yüzüne çıkarıldı.

Bir dönemin önemli bir ticaret ve kültür merkezi

Kültür Bakanlığı öncülüğünde sekiz yıl boyunca sürdürülen kazıların ardından ortaya çıkan kent, kıyı, dağlık ve ormanlık bölgelerdeki halklar arasında bir dönem önemli bir ticaret ve kültür merkezi olarak kabul ediliyor.

Kazı alanında çok sayıda büyük ve küçük yapı, konut kompleksleri ile törensel tapınaklar tespit edildi. Penico'nun keşfi, Amerika kıtasının bilinen en eski yerleşimlerinden biri olan Kutsal Caral Kenti'nden sonra, pre-Hispanik döneme ait ticaret ağlarını anlamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.