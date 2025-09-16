Priene Antik Kenti için UNESCO kalıcı liste yolculuğu hız kazandı

Aydın’ın Söke ilçesinde yer alan Priene Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girmek için kritik bir sürece girdi. 2018 yılında geçici listeye dahil edilen, 2023’te ise kalıcı listeye başvuru süreci hızlanan antik kent için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

Paydaş toplantıları başladı

Söke Belediyesi’nin öncülüğünde, Priene Alan Başkanlığı ve Priene Kazı Başkanlığı iş birliğiyle Paydaş Bilgilendirme ve Arama Toplantıları başlatıldı. Üç gün sürecek toplantıların ilk oturumuna sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

RAMS Park’ta düzenlenen toplantıda; Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Priene Kazı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert, Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Ali Altın, ICOMOS Türkiye Temsilcisi Doç. Dr. Nisa Semiz ve Priene Alan Başkanı Mimar Mine Aşçı yer aldı.

“Priene, insanlığın ortak kültürel mirası”

Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Priene’nin yalnızca Söke’nin değil, tüm insanlığın ortak kültürel mirası olduğuna dikkat çekti:

“Binlerce yıllık geçmişiyle medeniyetlerin izlerini taşıyan bu kadim kent, hem tarihi bir sorumluluk hem de geleceğe bırakılacak eşsiz bir değer. 12 İyon kentinden biri olan Priene, dünyanın ilk planlı kentlerinden biri olarak geçmişle gelecek arasında köprü kurmaya devam ediyor.”

Alan Başkanlığı’ndan yol haritası

Priene Alan Başkanı Mimar Mine Aşçı, UNESCO sürecinin dikkatle planlandığını belirterek, alan sınırlarının belirlenmesi, Alan Başkanlığı’nın kurulması ve kurulların atanması gibi kritik adımların tamamlandığını söyledi.

Aşçı “UNESCO kalıcı listeye girmek için 10 yıllık eylem planları gerekiyor. Sadece tarihi alan değil, çevresinin de bütüncül bir stratejiyle ele alınması şart. Yerel halkın farkındalığı ve sivil toplumun katılımı da sürecin önemli parçası olacak” dedi.

Neden Priene?

Aşçı, Priene’nin evrensel miras kriterlerini karşıladığını vurguladı:

* Helenistik dönemin planlı kent örneklerinden biri

* Bilge Bias’ın kenti ve ünlü mimar Pieos’un eseri

* Tapınakları, şehir planlaması ve estetik anlayışıyla özgün değerler taşıyor

Bölgeye katkı

UNESCO kalıcı listeye girmenin, Priene’nin uluslararası tanıtımını artıracağını belirten Aşçı, ziyaretçi sayısındaki artışın yerel ekonomiye katkı sağlayacağını, ayrıca uluslararası fon ve uzman desteğinin de bölgeye kazandırılacağını ifade etti.

Toplantılar, kamu kurumları ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla devam edecek.