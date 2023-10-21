Puduhepa Ve Kız Kardeşleri Projesi: Halide Edip Adıvar Atatürk'ün huzurunda

TOÇEV'in (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) destekçisi ve Sosyal Girişimci Renan Tan Tavukçuoğlu'nun öncülüğünde yürütülen "Puduhepa ve Kız Kardeşleri" projesi, Türkiye'nin köklü tarihine ve kültürüne büyük katkılar sunmaya devam ediyor. Cumhuriyet'in 100. yılını kutlama heyecanını taçlandıran bu projenin 5. bebeği, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından biri olarak sayılan Halide Edip Adıvar, özel bir etkinlikle Ulu Önder Atatürk'ün huzurunda tanıtıldı.

Puduhepa ve Kız Kardeşleri projesi, son 5 yılda milyonlarca çocuk, aile, öğretmen ve kuruma ilham veren bez bebekler ve hikâye kitaplarıyla büyük bir etki yarattı. Bu kez, projenin 5. bebeği olan Halide Edip Adıvar, eğitim seferberliği için bir kez daha sahnede. Onun hikâyesi ve ilhamı, yeni nesillerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla ön plana çıkıyor.

Puduhepa ve Kız Kardeşleri projesi, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesine büyük katkıları olan, Kurtuluş Savaşı'nda aktif bir rol üstlenen, aynı zamanda 20. yüzyılın kadın hakları ve eğitim mücadelesinin önde gelen figürlerinden biri olan "Halide Edip" bebeği ile Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladı. Atatürk'ün huzurunda tanıtılan Halide Edip Adıvar bebek, Türkiye'nin tarihine ve bağımsızlık mücadelesine saygı duruşunda bulunarak, gelecek kuşaklara ilham kaynağı olacak bir projenin bir parçası olarak sunuldu.

Puduhepa ve Kız Kardeşleri projesi, tarih ve eğitim aracılığıyla çocuklara, gençlere ve yetişkinlere ilham veren bir yolculuğa devam ederken, Halide Edip Adıvar bebek de bu yolda yeni bir kilometre taşı olarak tarihe geçti. Projeye katkı sunan herkes, Türkiye'nin kültürel zenginliğine ve eğitimine katkıda bulunma çabalarını takdirle karşılıyor ve geleceğe daha aydınlık bir yolculuğa olan inançlarını pekiştiriyor. Ankara Divan Çukurhan’da düzenlenen etkinlikte, Puduhepa ve Kız Kardeşleri kurucusu Renan Tan Tavukçuoğlu, TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun, Puduhepa isim anneleri, Nevruz Köyü Kadınları Kooperatifi temsilcileri basınla bir araya gelerek konuşma gerçekleştirdi. Renan Tan Tavukçuoğlu heyecanını dile getirerek “Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak tasarlanan Puduhepa ve Kız Kardeşleri Projesinin 5.Bebeği Halide Edip Adıvar’ı sizlerle buluşturmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100.yılında Türk kadınının gücünün, cesaretinin, zekasının ve başarabileceklerinin en güzel örneği olan Halide Edip Adıvar’ı Puduhepa ve Kız Kardeşleri’nin 5. Bebeği olarak ilk kez Ata’mızın huzurunda yeniden sizlerle buluşturuyoruz” diye konuştu.