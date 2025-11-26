Rahmi Koç Bilim Madalyası Ödülü Prof. Dr. Ufuk Akçiğit’e verildi

Recep Erçin

Seçici kurul, Akçiğit’in özellikle gelir dağılımı, sosyal mobilite, inovasyon, verimlilik, girişimcilik ve ekonomik büyüme konularındaki teorik ve ampirik çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Bu akşam düzenlenen törenle takdim edilen ödülün, ekonomik büyüme ve toplumsal refahın dinamiklerini anlamaya yönelik çalışmaları desteklediği, politika yapıcılar ve akademi dünyası için önemli bir rehber niteliği taşıdığı vurgulandı.

Koç Üniversitesi mezunu olan Prof. Dr. Akçiğit, uluslararası düzeyde yaptığı ekonomi araştırmalarıyla biliniyor.

Prof. Dr. Ufuk Akçiğit kimdir?

Ufuk Akçiğit (d. 23 Mayıs 1980), Almanya doğumlu Türk ekonomist ve akademisyendir. 2020 yılından beri Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde profesör olarak görev yapmaktadır.

Akçiğit, beş yaşındayken ailesiyle Türkiye’ye taşındı ve ilkokul eğitimini Bursa’nın Karacabey ilçesinde tamamladı. Ortaokul ve lise eğitimini yatılı olarak Ankara Anadolu Lisesi’nde aldı. Küçüklüğünden itibaren matematik ve ekonomiye ilgi duyan Akçiğit, lisans eğitimini Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamladı. Lisans yıllarında, daha sonra T.C. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olacak Osman Cevdet Akçay’dan ders aldı ve 2003 yılında Koç Üniversitesi Rektör Özel Ödülü ile mezun oldu.

2009 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) doktora derecesini alan Akçiğit, doktora tez danışmanı Daron Acemoğlu ile çalışmalarını sürdürdü. Doktora sonrası akademik kariyerine Pensilvanya Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak başlayan Akçiğit, 2015’te Chicago Üniversitesi’ne katıldı. 2018’de doçent, 2019’da profesör unvanını aldı ve 2020’de Arnold C. Harberger Ekonomi ve Üniversite Profesörü olarak atandı.

Akçiğit, Chicago Üniversitesi’nde kurduğu Akçiğit Araştırma Ekibi (ART) ile yetenek tahsisi, beşeri sermaye, sanayi politikaları, rekabet ortamı ve akademi ile kurumların inovasyon yoluyla ekonomik büyümeye etkilerini incelemektedir. Ayrıca, Max Planck-Humboldt Araştırma Ödülü kapsamında Almanya’da Doğu ve Batı Almanya arasındaki ekonomik uçuruma odaklanan özel bir araştırma ekibini yönetmektedir.

Ödülleri ve Başarıları:

Ekonometri Topluluğu Üyesi

John Simon Guggenheim Üyesi

Kauffman Genç Fakülte Üyesi

Kiel Enstitüsü Küresel Ekonomi Ödülü (2022)

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü (2022)

Max Planck-Humboldt Araştırma Ödülü (2019)

Asaf Savaş Akat Ekonomi Ödülü (2019)

Ulusal Bilim Vakfı Kariyer Ödülü (2017)

Kiel Enstitüsü Küresel Ekonomik İlişkiler Mükemmellik Ödülü (2016)

Ufuk Akçiğit, özellikle ekonomik büyüme, inovasyon ve verimlilik alanındaki çalışmalarıyla hem akademik çevrelerde hem de politika yapıcılar arasında önemli bir isim olarak öne çıkmaktadır.