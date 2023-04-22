Rahmi M. Koç Müzesi’nde rengarenk kutlama

Rahmi M. Koç Müzesi’nde, 23 Nisan Ulusal Egemen­lik ve Çocuk Bayramı yine çok renkli geçecek. Minikler, Ata­türk’ün kendilerine armağan ettiği bu özel günde, yelken ve otomobil boyama etkinliği ile bayram sevincini doyasıya ya­şayacak. Boyama etkinliğinin ardından saat 13.00 ile 15.15 arası dört ayrı yelken turu dü­zenlenecek. Kontenjanla sı­nırlı etkinliğe katılım için zi­yaretçilerin müze gişesinden bilet alırken kayıt yaptırmala­rı yeterli olacak.

Beyaz Vosvos miniklerce renklendirilecek

Müzenin adeta gelenek­sel hale gelen Otomobil Boya­ma etkinliği ise saat 13.00’te başlayacak. Dört grup halin­de gerçekleşecek bu etkinlik­te minikler beyaz bir Vosvos’u renklendirecek. Kontenjanla sınırlı etkinliğe katılım için zi­yaretçilerin müze gişesinden bilet alırken kayıt yaptırma­ları yeterli olacak. Çocukların renklendirdiği yelken ve oto­mobil bir hafta boyunca Rah­mi M. Koç Müzesi’nde sergi­lenecek.

Yetişkinler için imza günü

Müzede ayrıca 23 Nisan’a özel imza günü de düzenlene­cek. Atatürk’ün kütüphaneci­si Nuri Ulusu’nun oğlu Mus­tafa Kemal Ulusu, “Atatürk’ün Yanı Başında” isimli kitabı im­zalayacak. Babası Nuri Ulu­su’nun 12 yıl boyunca birik­tirdiği tüm anıları derleyen Ulusu’nun kitabı, Atatürk’ün kitaplarla dolu dünyasının ya­nı sıra gezilerine, dostlukları­na, hayallerine ve ideallerine de tanıklık etme fırsatı sunu­yor.