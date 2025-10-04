Rapçi Diddy 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

ABD’li ünlü rapçi Sean “Diddy” Combs, mahkeme tarafından “kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşıma” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Federal Yargıç Arun Subramanian tarafından açıklanan karara göre Combs ayrıca mağdurlara 500 bin dolar tazminat ödeyecek.

Halen tutuklu bulunan Combs’un cezasının, hapiste geçirdiği bir yıllık süre göz önünde bulundurularak azaltılabileceği belirtilirken, avukatları karara itiraz edeceklerini duyurdu. Savcılar ise Combs’un şiddet geçmişini gerekçe göstererek 11 yıl hapis cezası talep etmişti.

Seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma...

Combs, Eylül 2024’te düzenlenen operasyonla “seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma ve adaleti engelleme” gibi ağır suçlamalarla gözaltına alınmıştı.

İddianamede, “Freak Offs” adlı partiler düzenleyerek kadınları bu etkinliklere zorla kattığı, güç ve nüfuzunu kullanarak mağdurları tehdit ettiği yer alıyordu. Evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelere rastlandığı da kaydedilmişti. Daha önce “zorla seks ticareti ve şantaj” suçlamalarından aklanan Combs’un, bu karar sonrası ömür boyu hapis ihtimali ortadan kalkmış oldu.