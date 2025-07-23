Refik Anadol'un sanat eserine dönüştürdüğü Messi golü 1,86 milyon dolara satıldı
Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin en sevdiği golü, Refik Anadol tarafından sanat eserine dönüştürüldü. 'A Goal in Life' adlı eser Christie's Müzayede Evi'nde düzenlene müzayadede 1,86 milyon dolara satıldı.
Refik Anadol, 'A Goal in Life" projesinde Lionel Messi'nin 2009'daki Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester United'a attığı kafa golü, tamamen yapay zeka destekli, multisensoriyel deneyime dönüştürdü.
Messi'nin "en sevdiği golü" attığı anda 17 vücut noktası kameralarla izlenerek nefesi, kalp atışı gibi biyometrik veriler işlendi ve sonucunda 8 dakikalık, 16K çözünürlükte "hafıza tapınağı" olarak tanımlanan immersive video enstalasyonu ortaya çıktı.
New York'ta 12–22 Temmuz arasında sergilenen dijital eseri, çevrim içi Christie's açık artırmasıyla satışa çıkarıldı. Çalışma açık artırmada 1 milyon 865 bin dolara satıldı.
Elde edilen fonlar, Inter Miami CF Vakfı aracılığıyla UNICEF iş birliğinde, Latin Amerika ve Karayipler'de eğitim projelerine aktarılacak.