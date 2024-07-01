Ressam Cevdet Mehmet Kösemen'den Assos özel seçkisi

Sanat felsefesini, heykeltraş Constantin Brancuși'nin "Sizlere sadece saf neşe veriyorum. Boş yere gizli mesajlar ve esrarengiz semboller aramayın" sözüyle açıklayan sanatçı Kösemen'in, Akdeniz tarihi, doğa ve evrim konularına özel ilgisinin izleri, Sanatburada'daki yeni eserlerinde de görülüyor.

Kağıt üzerine akrilik boyayla yapılan eserlerdeki doğaçlamalar ve renk seçimleri, Kösemen'in beğeniyle takip edilen tarzını yansıtıyor. Sanatseverler, Kösemen'in 15 yeni eseri dahil 32 eserine Sanatburada'dan ulaşabiliyor.

Hepsiburada'nın sanatı erişilebilir kılmayı ve sanatçıları desteklemeyi amaçlayan platformu Sanatburada'da 37 sanatçının 300'ün üzerinde eseri sergileniyor. Adı geçen platform üzerinden satın alınan heykelden fotoğrafa, seramikten resime sanatın her alanından eserler, özel paketleme ve teslimat hizmetiyle sanatseverlere ulaştırılıyor.