Ressam Mine Zabcı karma sergide yer alıyor

Mine Zabcı, spontane sanatın kendi felsefesi doğrultusunda yarattığı eserleri ile karma sergi “Senin Merkezin”de yer alıyor. Üç eseri ile katıldığı serginin sanat yönetmenliğini Özlem Alıcı üstlendi. Eserler 17 Aralık’a kadar Karaköy ArtGalerim’de görülebilecek. Sanatçı teknik olarak sünger, spatula kullansa da daha çok elleriyle resim yapmayı tercih ediyor. Fakat kâğıt ve kalem kullanmanın farklı bir ruhu olduğuna da inanıyor.

Londra’da üniversiteye koşulsuz kabul edilen Zabcı, Güzel Sanatlar eğitimi aldı. Yurt içi ve yurt dışında hem kişisel hem karma sergilerde yer alarak, yaşamını artık her iki ülkede de sürdürmeye karar verdi. Türkiye’ye geldiğinde ilk sergisini, tamamıyla sanatçının İstanbul’dan ve şekillendirdiği duygularının yansımasından doğan eserlerini kapsayan ‘Bana Ait Sen’ler adı altında açtı