Robbie Williams’ın İstanbul konserine 'güvenlik' engeli: Özellikle bu şehri seçmiştik

BRITPOP turnesinin finalini İstanbul'da gerçekleştirmeye hazırlanan İngiliz şarkıcı Robbie Williams’ın, 7 Ekim’de Ataköy Marina’da vereceği konser "güvenlik gerekçesiyle" iptal edildi.

Karar, sosyal medyada şarkıcının İsrail'i desteklediği iddialarının yayılmasının ardından geldi.

Konserin organizatörü Atlantis Yapım'dan gelen açıklamada “Robbie Williams konseri, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda iptal edilmiştir. Bilet iade işlemleri, biletin alındığı platform üzerinden kısa süre içinde yapılacaktır” denildi.

Robbie Williams'tan ilk açıklama

Türkiye'de de milyonlarca hayranı bulunan Robbie Williams ise iptal edilen konserine ilişkin İnstagram hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı. Son derece üzgün olduğunu belirten İngiliz şarkıcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’da gelecek hafta sahne alamayacağım için son derece üzgünüm. Şehir yetkilileri, halkın güvenliği gerekçesiyle konseri iptal etti. Hayatta asla yapmak istemeyeceğim şey, hayranlarımın güvenliğini tehlikeye atmak olurdu. Onların güvenliği ve huzuru her şeyden önce gelir.

Turneyi Türk hayranlarımın önünde bitirmek hayalimdi

İstanbul’da ilk kez sahne alacak olmaktan çok heyecanlıydık ve BRITPOP turnesinin final konseri için özellikle bu şehri seçmiştik. Bu muhteşem turneyi Türk hayranlarımın önünde bitirmek benim için bir hayaldi; ailemin bu harika ülkeyle kurduğu yakın bağları düşününce bu benim için çok anlamlıydı.

İptal kararı kontrolümüz dışında alındı

Bu yıl boyunca bu olağanüstü turneyi paylaşan 1,2 milyon kişiyle birlikte İstanbul’da bize katılmak isteyen herkesten içtenlikle özür diliyorum. Bu konseri dört gözle bekliyorduk ama iptal kararı ne yazık ki bizim kontrolümüz dışında alındı."