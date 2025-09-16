Robert Redford kimdir? Robert Redford neden öldü? Filmleri nelerdir?
Oyuncu, direktör, yapımcı ve iş insanı Robert Redford 89 yaşında hayatını kaybetti. Efsane ismin yaşamını yitirmesinin ardından biyografisi araştırılmaya başlandı. Şimdi sıkça gelen soru "Robert Redford kimdir" şeklinde...
Akademi Ödülü sahibi Amerikalı oyuncu Robert Redford hayata gözlerini yumdu. Sonsuz Ölüm filmi ile ününe ün katan oyuncunun vefatı hayranlarını büyük bir hüzne boğarken hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar "Robert Redford kimdir" diye soruyor.
Robert Redford kimdir?
Robert Redford (doğum adı Charles Robert Redford Jr.), 18 Ağustos 1936’da California, ABD’de dünyaya gelen Amerikalı aktör, yönetmen ve yapımcıdır.
Sanat hayatına tiyatro sahnelerinde başlayan Redford, 1960’lı yıllarda televizyon dizilerinde rol aldıktan sonra sinemaya adım attı. 1969’da Paul Newman ile birlikte oynadığı Butch Cassidy and the Sundance Kid filmiyle büyük bir çıkış yakaladı ve Hollywood’un en popüler yıldızlarından biri haline geldi. Ardından The Sting (1973), All the President’s Men (1976), Out of Africa (1985) gibi filmlerle kariyerini zirveye taşıdı.
Redford yalnızca oyunculuğuyla değil, yönetmenliğiyle de dikkat çekti. 1980 yapımı Ordinary People filmiyle En İyi Yönetmen Oscar’ını kazandı. Ayrıca bağımsız sinemanın en önemli buluşma noktalarından biri olan Sundance Film Festivali’nin kurucusudur.
Robert Redford, hem Amerikan sinemasının yaşayan efsanelerinden biri olarak görülmekte hem de sanat dünyasına katkılarıyla tanınmaktadır.
Önemli filmleri (oyuncu olarak)
Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) – Sundance Kid rolü
Jeremiah Johnson (1972)
The Candidate (1972)
The Way We Were (1973) – Barbra Streisand ile
The Sting (1973) – Oscar kazanan film, Paul Newman ile
The Great Gatsby (1974) – Jay Gatsby rolü
Three Days of the Condor (1975)
All the President’s Men (1976) – Watergate skandalı üzerine
Brubaker (1980)
Out of Africa (1985) – Meryl Streep ile
Legal Eagles (1986)
Sneakers (1992)
Indecent Proposal (1993) – Demi Moore ile
The Horse Whisperer (1998) – hem oyuncu hem yönetmen
Spy Game (2001) – Brad Pitt ile
The Company You Keep (2012) – hem yönetmen hem oyuncu
All Is Lost (2013) – tek kişilik performansıyla çok övgü aldı
Captain America: The Winter Soldier (2014) – Alexander Pierce rolü
The Old Man & the Gun (2018) – son filmi olarak duyurdu
Yönetmen olarak öne çıkan filmleri
Ordinary People (1980) – En İyi Yönetmen Oscar’ı
A River Runs Through It (1992) – Brad Pitt’in çıkış yaptığı film
Quiz Show (1994) – Oscar adayı
The Horse Whisperer (1998)
The Legend of Bagger Vance (2000) – Will Smith, Matt Damon ile