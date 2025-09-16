Robert Redford kimdir? Robert Redford neden öldü? Filmleri nelerdir?

Akademi Ödülü sahibi Amerikalı oyuncu Robert Redford hayata gözlerini yumdu. Sonsuz Ölüm filmi ile ününe ün katan oyuncunun vefatı hayranlarını büyük bir hüzne boğarken hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar "Robert Redford kimdir" diye soruyor.

Robert Redford kimdir?

Robert Redford (doğum adı Charles Robert Redford Jr.), 18 Ağustos 1936’da California, ABD’de dünyaya gelen Amerikalı aktör, yönetmen ve yapımcıdır.

Sanat hayatına tiyatro sahnelerinde başlayan Redford, 1960’lı yıllarda televizyon dizilerinde rol aldıktan sonra sinemaya adım attı. 1969’da Paul Newman ile birlikte oynadığı Butch Cassidy and the Sundance Kid filmiyle büyük bir çıkış yakaladı ve Hollywood’un en popüler yıldızlarından biri haline geldi. Ardından The Sting (1973), All the President’s Men (1976), Out of Africa (1985) gibi filmlerle kariyerini zirveye taşıdı.

Redford yalnızca oyunculuğuyla değil, yönetmenliğiyle de dikkat çekti. 1980 yapımı Ordinary People filmiyle En İyi Yönetmen Oscar’ını kazandı. Ayrıca bağımsız sinemanın en önemli buluşma noktalarından biri olan Sundance Film Festivali’nin kurucusudur.

Robert Redford, hem Amerikan sinemasının yaşayan efsanelerinden biri olarak görülmekte hem de sanat dünyasına katkılarıyla tanınmaktadır.

Önemli filmleri (oyuncu olarak)

Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) – Sundance Kid rolü

Jeremiah Johnson (1972)

The Candidate (1972)

The Way We Were (1973) – Barbra Streisand ile

The Sting (1973) – Oscar kazanan film, Paul Newman ile

The Great Gatsby (1974) – Jay Gatsby rolü

Three Days of the Condor (1975)

All the President’s Men (1976) – Watergate skandalı üzerine

Brubaker (1980)

Out of Africa (1985) – Meryl Streep ile

Legal Eagles (1986)

Sneakers (1992)

Indecent Proposal (1993) – Demi Moore ile

The Horse Whisperer (1998) – hem oyuncu hem yönetmen

Spy Game (2001) – Brad Pitt ile

The Company You Keep (2012) – hem yönetmen hem oyuncu

All Is Lost (2013) – tek kişilik performansıyla çok övgü aldı

Captain America: The Winter Soldier (2014) – Alexander Pierce rolü

The Old Man & the Gun (2018) – son filmi olarak duyurdu

Yönetmen olarak öne çıkan filmleri

Ordinary People (1980) – En İyi Yönetmen Oscar’ı

A River Runs Through It (1992) – Brad Pitt’in çıkış yaptığı film

Quiz Show (1994) – Oscar adayı

The Horse Whisperer (1998)

The Legend of Bagger Vance (2000) – Will Smith, Matt Damon ile