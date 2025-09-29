Roma dönemine ait bin 700 yıllık 83 sikke Türkiye’de

Yasa dışı yollarla yurt dışı­na kaçırılan 83 Roma dö­nemi sikkesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlık­ları ve Müzeler Genel Müdürlü­ğü ile ABD İç Güvenlik Soruştur­maları Birimi (HSI) işbirliğinde Türkiye’ye iade edildi. ABD’de 2015’te ele geçirilen Roma dö­nemi sikkelerine ilişkin yapılan incelemelerde, sikkelerin İmpa­rator Maximianus,1. Constanti­nus, 2. Constantinus ve Arcadius dönemlerine ait olduğu, Anado­lu'daki darphanelerde basıldığı belirlendi. Yürütülen çalışma­lar sonucunda Türkiye’ye getiri­len Roma dönemi sikkeleri, Kül­tür ve Turizm Bakan Yardımcı­sı Gökhan Yazgı tarafından ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahat­güzar Vekili Brian Stimmler’dan teslim alındı.

“Süreç hızlı, şeffaf ve etkili bir şekilde yürütüldü”

Ankara Cumhuriyet Müze­si’nde gerçekleştirilen teslim tö­reninde konuşan Kültür ve Tu­rizm Bakan Yardımcısı Yazgı, geçen hafta “Kültür Varlığı Ka­çakçılığının Önlenmesine Yö­nelik Türkiye ve Amerika Birle­şik Devletleri Ortak Çalıştayı”­nı düzenlediklerini anımsattı. 2021’de imzalanan ikili anlaş­manın Türkiye ile ABD arasın­daki kültürel mirasın korunma­sına yönelik işbirliğini önemli ölçüde güçlendirdiğini vurgula­yan Yazgı, “Bugün gerçekleşti­rilen bu iade, söz konusu anlaş­manın ne kadar verimli, etkin ve başarıyla uygulandığının bir di­ğer somut göstergesidir. Bu güç­lü işbirliği sayesinde süreç, hız­lı, şeffaf ve etkili bir şekilde yü­rütülmüş, eserlerimizin güvenli biçimde ülkemize iadesi sağlan­mıştır” ifadelerini kullandı. İade edilen 83 sikkenin Roma İmpa­ratorluğu'nun 3. ve 4. yüzyılla­rında Anadolu'daki darphane­lerde basıldığını ve dönemin si­yasi ile askeri hareketliliğinin izlerini taşıyan önemli kültürel varlıklar olduğunu anlatan Yaz­gı, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası işbirli­ğinin önemine dikkati çekti.

“13 binden fazla eserin dönüşü sağlandı”

Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin ikili anlaşmalar ve karşılıklı anlayışla yürütülme­sinin önemine işaret eden Yazgı, 2002 yılından bu yana 13 binden fazla eserin Türkiye’ye iadesinin sağlandığını hatırlatarak, bunun sadece bir istatistik değil, ulusla­rarası işbirliği ve ortak sorumlu­luk bilincinin somut bir kazanı­mı olduğunu vurguladı.

“Çalınan yüzlerce eserin iadesi için omuz omuza çalıştık”

ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzar Vekili Brian Stimmler da konuşmasında, ABD ile Türkiye arasında kültürel miras alanındaki işbirliğine büyük önem verdiklerini dile getirdi. Stimmler, İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk kolluk kuvvetlerinin çalınan yüzlerce eserin iadesi için omuz omuza çalıştığını belirterek, bu ortaklığın sınırları aşan ve iki ülkeyi de güçlendiren bir işbirliği olduğunu söyledi.