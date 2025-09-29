Roma dönemine ait bin 700 yıllık 83 sikke Türkiye’de
Yurt dışına kaçırılan 83 Roma dönemi sikkesi Türkiye’ye iade edildi. Sikkelerin, İmparator Maximianus, 1. Constantinus, 2. Constantinus ve Arcadius dönemlerine ait olduğu, Anadolu'daki darphanelerde basıldığı belirlendi.
Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan 83 Roma dönemi sikkesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi (HSI) işbirliğinde Türkiye’ye iade edildi. ABD’de 2015’te ele geçirilen Roma dönemi sikkelerine ilişkin yapılan incelemelerde, sikkelerin İmparator Maximianus,1. Constantinus, 2. Constantinus ve Arcadius dönemlerine ait olduğu, Anadolu'daki darphanelerde basıldığı belirlendi. Yürütülen çalışmalar sonucunda Türkiye’ye getirilen Roma dönemi sikkeleri, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzar Vekili Brian Stimmler’dan teslim alındı.
“Süreç hızlı, şeffaf ve etkili bir şekilde yürütüldü”
Ankara Cumhuriyet Müzesi’nde gerçekleştirilen teslim töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, geçen hafta “Kültür Varlığı Kaçakçılığının Önlenmesine Yönelik Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Ortak Çalıştayı”nı düzenlediklerini anımsattı. 2021’de imzalanan ikili anlaşmanın Türkiye ile ABD arasındaki kültürel mirasın korunmasına yönelik işbirliğini önemli ölçüde güçlendirdiğini vurgulayan Yazgı, “Bugün gerçekleştirilen bu iade, söz konusu anlaşmanın ne kadar verimli, etkin ve başarıyla uygulandığının bir diğer somut göstergesidir. Bu güçlü işbirliği sayesinde süreç, hızlı, şeffaf ve etkili bir şekilde yürütülmüş, eserlerimizin güvenli biçimde ülkemize iadesi sağlanmıştır” ifadelerini kullandı. İade edilen 83 sikkenin Roma İmparatorluğu'nun 3. ve 4. yüzyıllarında Anadolu'daki darphanelerde basıldığını ve dönemin siyasi ile askeri hareketliliğinin izlerini taşıyan önemli kültürel varlıklar olduğunu anlatan Yazgı, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine dikkati çekti.
“13 binden fazla eserin dönüşü sağlandı”
Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin ikili anlaşmalar ve karşılıklı anlayışla yürütülmesinin önemine işaret eden Yazgı, 2002 yılından bu yana 13 binden fazla eserin Türkiye’ye iadesinin sağlandığını hatırlatarak, bunun sadece bir istatistik değil, uluslararası işbirliği ve ortak sorumluluk bilincinin somut bir kazanımı olduğunu vurguladı.
“Çalınan yüzlerce eserin iadesi için omuz omuza çalıştık”
ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzar Vekili Brian Stimmler da konuşmasında, ABD ile Türkiye arasında kültürel miras alanındaki işbirliğine büyük önem verdiklerini dile getirdi. Stimmler, İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk kolluk kuvvetlerinin çalınan yüzlerce eserin iadesi için omuz omuza çalıştığını belirterek, bu ortaklığın sınırları aşan ve iki ülkeyi de güçlendiren bir işbirliği olduğunu söyledi.