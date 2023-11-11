Saat Oscar’ı Altın İbre Ödülü’nü Audemars Piguet kazandı

9 Kasım Perşembe günü Cenevre'deki Théâtre du Léman'da düzenlenen ödül töreninde, 2023 Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG) kazananları açıklandı. Nick Foulkes'un başkanlık ettiği 2023 jürisi ve 847 üyeli GPHG Akademisi, çağdaş saatçiliğin mükemmelliğini ve yaratıcılığını ödüllendirmek için çalıştılar.

Saat dünyasının Oscar’ı olarak da adlandırılan en büyük ödül Aiguille d'Or – Altın İbre, Code 11.59 by Audemars Piguet Ultra-Complication Universelle RD#4 saatiyle Audemars Piguet'yeverildi. 42 mm çapında pembe altın kasaya sahip modelin kalınlığı 15.55 mm, suya dayanıklılığı ise 20 metre. Kendinden kurum mekanizması 60 saat güç rezervi sağlıyor.

Flyback kornograf, ay fazı, dakika tekrarı, sürekli takvim gibi önemli komplikasyon özellikleri bulunuyor. Fiyatı 1.723.200 CHF olarak açıklandı. Ayrıca, Bovet 1822, Bulgari, Christopher Ward, Dior Montres, Ferdinand Berthoud, Hautlence, L’Epée 1839, Laurent Ferrier, Maison Alcée, Petermann Bédat, Piaget, Raymond Weil, Simon Brette, Tudor, Ulysse Nardin ve Voutilainen markaları da Jüri ve Akademi tarafından ödüllendirildi. Bu yıl yarışmada yer alan saatler 12 Kasım'a kadar Cenevre'deki Musée Rath'ta sergilenecek. kazananlar ayrıca 15-20 Kasım tarihleri arasında Dubai Watch Week etkinliğinde ve ardından 1-3 Aralık 2023 tarihlerinde Zurich'deki Kunsthaus'ta meraklılarına sunulacak.