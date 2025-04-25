Sadece bir şehir değil, zıtlıkların evreni
Ödüllü yönetmen Selman Nacar imzalı "İstanbul Ansiklopedisi" Netflix’te izleyicilerle buluştu. Canan Ergüder ve Helin Kandemir’in başrollerini paylaştığı dizi, farklı kuşaklardan gelen, farklı kültürel atmosferlerde kodlanmış, beklentileri zıt olan Nesrin ile Zehra’nın hikayesine odaklanıyor.
Fikret ÇENGEL
Bu sadece bir şehir hikayesi değil, aynı zamanda kimlik, aidiyet ve insan ilişkileri üzerine düşündürücü bir yapım.
İstanbul’un hak ettiği arka plan olmak mı?
Sekiz bölümden oluşan mini dizinin oyuncu kadrosunda Pelin Batu da var. Batu, diziye ruhunu katan İstanbul’u bir başka pencereden tanımamıza yardımcı oluyor. Tam da bu noktada İstanbul’un sinema ve dizi dünyasında nasıl temsil edildiğine bir bakalım istedim. İstanbul’un tarihi ve kültürel mirası, dizi ve film sektöründe zaman zaman işlense de genellikle potansiyelinin çok altında kaldı. Çoğu yapım, İstanbul’u sadece bir arka plan olarak kullanıyor, derinlemesine tarihî dokular, kültürel çeşitlilik ve çok katmanlı kimlikler yeterince işlenmiyor.
Daha çok ruha ihtiyacımız var
Öncelikli olan popülerlik ve izlenme oranları olduğundan, tarihî ve kültürel anlatılar yerine daha kolay tüketilen temalar tercih ediliyor. Tarihî yapılar ya da semtler estetik bir fon gibi kullanılıyor ama o mekânların ruhu, geçmişi ve hikâyeleri derinlemesine işlenmiyor.
İstanbul’un tarihî zenginliği yabancı izleyici için de cazip olabilir. Bu potansiyel, uluslararası ortak yapımlarla daha etkili işlenebilir. Geleneksel televizyon yerine daha özgür anlatım imkânı sunan dijital platformlar bu tür projeler için daha uygun. İstanbul, sadece bir şehir değil, adeta yaşayan bir tarih kitabı. Bu kitabın sayfaları daha cesur ve yaratıcı projelerle aralansa daha iyi olmaz mı?
Platform liderleri
Netflix (Dizi)
İstanbul Ansiklopedisi
Netflix (Film)
Gelin Takımı
BluTV (Dizi)
The White Lotus
BluTV (Filmi)
Furiosa
Prime Video (Dizi)
Zaman Çarkı
Prime Video (Film)
Çılgın Hırsız 4
Prime Time'da
En Yüksek Reytingli Diziler
1- Uzak Şehir...............................................17.12
2- Kızılcık Şerbeti.................................12.07
3- Teşkilat.......................................................8.53
4- Gönül Dağı.......................................... 6.94
5- Kral Kaybederse.............................6.55