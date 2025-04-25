Sadece bir şehir değil, zıtlıkların evreni

Fikret ÇENGEL

Bu sadece bir şe­hir hikayesi değil, aynı zamanda kimlik, aidiyet ve insan ilişkileri üzerine düşündürücü bir yapım.

İstanbul’un hak ettiği arka plan olmak mı?

Sekiz bölümden oluşan mini di­zinin oyuncu kadrosunda Pelin Batu da var. Batu, diziye ruhunu katan İstanbul’u bir başka pen­cereden tanımamıza yardımcı oluyor. Tam da bu noktada İstan­bul’un sinema ve dizi dünyasında nasıl temsil edildiğine bir bakalım istedim. İstanbul’un tarihi ve kül­türel mirası, dizi ve film sektörün­de zaman zaman işlense de genel­likle potansiyelinin çok altında kaldı. Çoğu yapım, İstanbul’u sa­dece bir arka plan olarak kullanı­yor, derinlemesine tarihî dokular, kültürel çeşitlilik ve çok katman­lı kimlikler yeterince işlenmiyor.

Daha çok ruha ihtiyacımız var

Öncelikli olan popülerlik ve iz­lenme oranları olduğundan, ta­rihî ve kültürel anlatılar yerine daha kolay tüketilen temalar ter­cih ediliyor. Tarihî yapılar ya da semtler estetik bir fon gibi kulla­nılıyor ama o mekânların ruhu, geçmişi ve hikâyeleri derinleme­sine işlenmiyor.

İstanbul’un tarihî zenginliği yabancı izleyici için de cazip ola­bilir. Bu potansiyel, uluslararası ortak yapımlarla daha etkili işle­nebilir. Geleneksel televizyon ye­rine daha özgür anlatım imkânı sunan dijital platformlar bu tür projeler için daha uygun. İstan­bul, sadece bir şehir değil, adeta yaşayan bir tarih kitabı. Bu kita­bın sayfaları daha cesur ve yara­tıcı projelerle aralansa daha iyi olmaz mı?

Platform liderleri

Netflix (Dizi)

İstanbul Ansiklopedisi

Netflix (Film)

Gelin Takımı

BluTV (Dizi)

The White Lotus

BluTV (Filmi)

Furiosa

Prime Video (Dizi)

Zaman Çarkı

Prime Video (Film)

Çılgın Hırsız 4

Prime Time'da

En Yüksek Reytingli Diziler

1- Uzak Şehir...............................................17.12

2- Kızılcık Şerbeti.................................12.07

3- Teşkilat.......................................................8.53

4- Gönül Dağı.......................................... 6.94

5- Kral Kaybederse.............................6.55