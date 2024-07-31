SaDe'den destek alacak depremzede sanatçılar belli oldu

Görsel sanatlar alanında faaliyet gösteren sanatçıları desteklemek amacıyla başlatılan Sanatçı Destek Fonu (SaDe) uygulamasına, resim, heykel, seramik, fotoğraf, cam, illüstrasyon, çizim veya baskı teknikleri alanlarında üretim yapan 84 sanatçı başvurdu.

Fona başvuran sanatçıların resim, heykel, fotoğraf, çizim ve baskı gibi farklı sanat dalları, biçim ve tekniklerle oluşturdukları tasarı halindeki projeleri, sanatçı ve akademisyen Şive Neşe Baydar, sanatçı Burçak Bingöl, sanatçı Sinem Dişli, sanat alanı yöneticisi ve sanatçı Erkan Özgen ile sanatçı ve akademisyen Evrim Kavcar'dan oluşan jüri değerlendirdi.

5'er bin Euro destek

Program kapsamında, belirlenen 6 sanatçıya tasarı aşamasındaki projelerine katkı sunmak amacıyla 5'er bin Euro destek sağlanacak. Sanatçılar, üretim süreçleri boyunca projelerini geliştirebilmeleri için uzman mentörlerle çalışma imkanı bulurken destek almak isteyecekleri kültür-sanat profesyonelleri, kurumlar ve üreticilerle de bir araya getirilecek.