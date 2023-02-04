SAHA, Türk sanatçıları Asya’nın önde gelen sanat zirvelerinde destekliyor

Dhaka Art Summit ise Güney Asya ile ilgili sanat ve mimarlık konuları üzerine kurulmuş, ticari olmayan, uluslararası araştırma ve sergi platformu. Bu yıl zirvenin Samdani Art Foundation ve Kiran Nadar Museum of Art iş birliğinde düzenlenen Bonna: Very Small Feelings başlıklı 2023 edisyonunda sanatçı etrafımızdaki dünyayı anlamak için miras aldığımız, oluşturduğumuz kelime dağarcığını ve bu kelime dağarcıklarını alışılmışın dışında bağlamlara uyarlamaya çalıştığımızda ortaya çıkabilecek yanlış çevirileri odağına alıyor.

Dhaka Art Summit 2023, Bangladeş'in topraklarını, sularını ve insanlarını dinleyerek hikâyeler anlatmayı ve insanların saat ya da takvim yerine gezegenin ve insan dışı zekâların söyleyeceklerini dikkate aldığı gelecekler hayal etmeyi önerirken suyun gücü, sellerin ve etkilerinin nasıl anlaşıldığına dair çifte paradoksla ilgileniyor.

SAHA, Erkan Özgen'in projesini destekliyor

SAHA, bu yıl 7 Şubat – 11 Haziran 2023 tarihleri arasında 30. yılını kutlayan 15. Sharjah Bienali’nden davet alan Erkan Özgen’in video projesine üretim desteği veriyor. 2019 yılında vefat eden, güncel sanatın etkili isimlerinden küratör, sanat eleştirmeni ve düşünür Okwui Enwezor’un entelektüel vizyonunun yön verdiği Thinking Historically in the Present başlıklı bienalin küratörlüğünü Hoor Al Qasimi üstleniyor.

Enwezor'un 'postkolonyal takımyıldızı' adını verdiği önermesi ve buna bağlı anahtar kavramları, Sharjah Bienali’nin postkolonyal öznellik, anı haznesi olarak beden, dilin melezleşme süreçleri, müze nesnelerinin iadesi, ırksallaştırıcı bakış, kuşaklar arası süreklilikler, küresel modernizm, yerlilik ve dekolonizasyon etrafında tartışmalara olanak sağlamasıyla bir çıkış noktası oluşturuyor. 150’den fazla sanatçı ve kolektifin katıldığı Sharjah Bienali, 300’den fazla eseri Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki 5 şehir ve kasabada konumlandırılıyor.