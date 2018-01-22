Şair Enver Ercan hayatını kaybetti

22 Ocak 2018

Varlık Dergisi Yayın Yönetmeni ve Şair Enver Ercan, bu sabah 07.00 sıralarında yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şiir yayıncılığındaki çalışmalarıyla tanınan Ercan, 60 yaşındaydı.

"Edebiyatımızın yakışıklı abisini özleyeceğiz"

Enver Ercan'ın hayatını kaybetmesinin ardından edebiyat dünyasından isimler sosyal medyada Ercan'la ilgili paylaşımlarda bulundu.

Ahmet Ümit:

Sevgili Dostum, şair Varlık Dergisi'nin yayın yönetmeni Enver Ercan sonsuzluğa karıştı. Şairlere ölüm yok, Enver’e hiç yok. Şiirlerde yaşayacak.

Yekta Kopan:

Ah be Enver Ercan. Şiirlerle, şiirlerinle geçseydi günler. Varlık’ın coşkusuyla geçseydi. Eşik Cini dergisinin toplantılarındaki şakalarla, kahkahalarla geçseydi günler. Gelmeseydi o hastalık. Ah be!

Cem Erciyes:

Enver Ercan’ı kaybetmişiz. Kuşakları, farklı türleri, en çok da şairleri birbirine bağlayan, edebiyatımızın açık sözlü, yakışıklı abisini özleyeceğiz. Kesin...

Semih Gümüş:

Sevgili kardeşim Enver Ercan da gitmiş. Çok ama çok acı. Bu dünyanın kötülüklerine değil hastalığına yenildi. İyi bir şair, iyi bir dergici, iyi bir insandı. Uğurlar olsun. Unutmam.

Enver Ercan kimdir?

Enver Ercan, 21 Ocak 1958’de İstanbul ‘da doğdu. Haydarpaşa Lisesi’nde okudu. Güneş, Sabah, Yeni Düşün, Varlık gibi gazete ve dergilerde edebiyat sayfaları hazırladı, yayın yönetmenliği yaptı. Ercan, edebiyat hayatı boyunca Broy, Gösteri, Milliyet Sanat, Yeni Düşün, Yeni Olgu, Varlık gibi dergilerde şiirleri yayımlandı. Eksik Yaşam (1977), Sürçüyor Zaman (1988), Geçtiği Her Şeyi Öpüyor Zaman (1997) adlı şiir kitaplarını yayımladı, Yunus Nadi ve Cemal Süreya şiir ödüllerini aldı.

Varlık Dergisi’nin yayın yönetmenliğini uzun yıllardır sürdüren Enver Ercan, şiir kitapları yayımlayan Yasak Meyve Yayınları’nın da yöneticiliğini yaptı.