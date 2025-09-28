Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti

Türk edebiyatının usta şair ve yazarlarından Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında vefat etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakiler’in “Gözlerin İstanbul Oluyor Birden” şiirine yer vererek, “Şair, yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefat haberini üzüntüyle aldık. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından paylaşılan taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler'in vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Bakiler'e Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin."