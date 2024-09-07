Sanat dünyasında büyük yankı: Bacon’ın efsanevi tablosu 24 milyon dolara Halit Cıngıllıoğlu’nun oldu

Türk iş insanı Halit Cıngıllıoğlu, dünya çapında tanınan ressam Francis Bacon’ın ikonik eseri "Portrait of George Dyer Crouching"i 24 milyon dolara satın alarak sanat dünyasında büyük ses getirdi. Bacon’ın 1966 yılında ilk kez Paris’teki Galerie Maeght’te sergilenen bu eseri, geçtiğimiz günlerde New York Sotheby’s’te gerçekleştirilen müzayedede açık artırmaya sunulmuştu. Satış, sanat çevrelerinde büyük yankı uyandırırken, Türk koleksiyoner Cıngıllıoğlu’nun bu prestijli eseri koleksiyonuna katması Türkiye’de de dikkat çekti.

Bacon’ın eseri beklentilerin altında bir fiyata satıldı

"Portrait of George Dyer Crouching", Bacon’ın en tanınmış ve tartışmalı eserlerinden biri olarak biliniyor. Sanatçı, eserinde hayatının aşkı olarak kabul edilen George Dyer’ı resmediyor. Bacon ve Dyer arasındaki karmaşık ve yoğun ilişki, sanatçının pek çok eserine ilham kaynağı olmuştu. Bacon’ın eserlerinde Dyer’a dair duygusal yansımalar sıkça görülürken, bu portre Bacon’ın en içsel çalışmalarından biri olarak öne çıkıyor.

Sotheby’s müzayedesinde satışa çıkan eserin tahmini değeri 30 ila 50 milyon dolar arasında gösteriliyordu. Ancak, açık artırmayı yöneten Oliver Barker, müzayedeyi 22 milyon dolar seviyesinden başlattı ve satış nihayetinde 24,5 milyon dolar’da sonlandı. Ek ücretler dahil edildiğinde, nihai satış tutarı 27,7 milyon dolar oldu. Eseri satın alan kişi, uzun süre kamuoyundan gizlenmişti. Ancak ABD merkezli Puck sitesinde yayımlanan bir haberde tabloyu alan kişinin Türk iş insanı Halit Cıngıllıoğlu olduğu ortaya çıktı.

Halit Cıngıllıoğlu kimdir?

Halit Cıngıllıoğlu, uluslararası sanat çevrelerinde saygın bir koleksiyoncu olarak tanınıyor. Dünyanın en prestijli sanat yayınlarından biri olan ARTnews, Cıngıllıoğlu’nu birçok kez “Dünyanın En İyi 200 Koleksiyoneri” listesine dahil etti. 2023 yılında kardeşi Kemal Has Cıngıllıoğlu ile birlikte bu listeye yeniden giren iş insanı, sanat koleksiyonculuğundaki başarılarıyla küresel sanat dünyasında önemli bir yer edindi.

Cıngıllıoğlu’nun koleksiyonunda hangi eserlerin yer aldığı büyük bir sır olarak korunuyor. Ancak sanat çevrelerinde koleksiyonunda Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne ve Pablo Picasso gibi ustaların tablolarının bulunduğu tahmin ediliyor. 2001 yılında New York Times, Cıngıllıoğlu’nun dokuz tabloyu müzayedeye çıkardığını bildirmiş, ancak mülkiyet sorunları nedeniyle detaylar kamuoyuna açıklanmamıştı. Son satın alımla birlikte, Halit Cıngıllıoğlu’nun koleksiyonunun değeri ve prestiji daha da artmış durumda.

Halit Cıngıllıoğlu'nun sanat koleksiyonu

Cıngıllıoğlu’nun koleksiyonunda bulunan sanat eserleri büyük bir gizemle korunuyor. Sanat dünyasında yer alan tahminler ve söylentilere göre, koleksiyonunda dünya çapında bilinen önemli ressamların eserleri yer alıyor. Monet, Renoir, Cézanne ve Picasso gibi sanat dünyasının devlerinin yanı sıra daha birçok ünlü sanatçının tablolarının Cıngıllıoğlu’nun zengin koleksiyonunda olduğu düşünülüyor.