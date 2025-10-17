Sanatta Hayat Var: II. Karma Sergi'ye büyük ilgi

İVA Sanat’ın bu yıl ikincisini düzenlediği “Sanatta Hayat Var: II. Karma Sergi”, yoğun ilgi görüyor. Hayat Holding ve Hayat Finans desteğiyle hayata geçirilen sergi, Ortaköy’ün simge yapılarından Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda 19 Ekim 2025 akşamüstüne kadar ziyarete açık olacak.

36’sı sergi katılımcısı, 12’si ise üniversite ve lise öğrencisi olmak üzere 48 sanatçının farklı disiplinlerde üretilmiş 100’ü aşkın eserinin yer aldığı sergi, Mimar Sinan’ın imzasını taşıyan tarihi mekanın atmosferinde izleyicilere etkileyici bir sanat deneyimi yaşatıyor. Profesyonel sanatçılarla genç yetenekleri bir araya getiren bu buluşma, sanatın kuşaklar arası iletişim kuran gücünü görünür kılıyor.

Yeniden doğuş mesajı veriliyor

Sanatta Hayatta Var, ikinci karma sergisinde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından üretilen “Filizlenmek” adlı enstalasyon ve Zübeyde Hanım Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin üç eseri sanatseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hayat Kimya’nın üretim süreçlerinden kalan malzemelerin ileri dönüşümle yeniden şekillendirilmesiyle oluşturulan “Filizlenmek” dünyanın tekrar doğuşunu simgeliyor.

Yine sergide ayrı bir bölümde sergilenen ve Zübeyde Hanım Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan 12 öğrencinin kolektif üretimi olan üç eser, İlelebet Cumhuriyet Kadını, Şahmaran ve Mısranın Dokusu sergi ziyaretçilerinden övgüler alıyor.

Sanatta Hayat Var: II. Karma Sergi, 19 Ekim 2025 tarihine kadar Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

Sanatçılar: Amine Sultan Tan, Ayazma Pınar Bulut, Ayla Seyman, Aytekin Batmaz, Derya Bilgiçyıldırım, Ece Ergin, Ediz Birlikdoğan, Elif Sezgin, Emel Ayvaz, Emin Özdemir, Erman Çobanoğlu, Esra Boztepe, Eyüp Can Yeter, Feyza Tüfekçi, Gizem Aytaç, Gülay Özçelik, Hanife Somaklı, İsmail Haldun Yılmaz, Kübra Dalman, Leyla Vusugi, Mehmet İlhan Gül, Mehtap Büyükbaş, Melis Arslan, Menel Hüzmeli, Mustafa Altuntop, Müeyyet Adaş, Nazmiye Hülya İncaman, Nida Özbenim, Pınar Berkol, Ruhi Resul Aksoy, Sevil Arıkan, Şevket Hakan Üç, Şule Turan Aslan, Vildan Argana, Yunus Özel, Zeynep İncesaraç.

İVA Sanat Hakkında

İVA Sanat, sanatın dijital dünyada erişilebilir olmasını hedefleyen online bir sanat galerisi ve pazaryeridir. Platform, resim, heykel, illüstrasyon, fotoğraf, dijital ve geleneksel sanat eserleri gibi çeşitli kategorilerde eserleri sanatseverlerle buluşturur. Sanatçılar, kendilerine özel mağazalar oluşturarak eserlerini sergileyip satışa çıkarabilir. Fiziksel galerisi olmayan İVA Sanat, tamamen çevrimiçi olarak hizmet verir ve sanatçı ile sanatseverlerden oluşan bir topluluğu bir araya getirir.

Website: https://ivasanat.com/

Instagram: https://www.instagram.com/ivasanatgalerisi