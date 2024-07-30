Şarkılarıyla tanınan Ufuk Bigay, mobilya tasarım ödülü kazandı

Hit şarkılarıyla geniş kitlelere ulaştıktan sonra sahne kariyerine ara veren, halen seslendirme ve müzik alanlarında aktif olan Ufuk Bigay, bir süredir dijital platformlara hizmet veren stüdyoları yönetiyor hem de haftanın belirli günlerinde tasarım atölyesi çalışmalarını yürütüyor.

Stüdyo sahibi olduktan sonra ses konusunda teknik özellikleri daha net öğrendiğini aktaran sanatçı, "Pandemi sırasında sanatçılardan bir şekilde kayıt almamız gerekiyordu. Teknolojik olarak, dijital olarak, evlerine ulaşmayı başardık. İnternetten onların bilgisayarlarına bağlanarak o ortamda kayıt alabildik ama akustiği çözemedik. Birtakım tasarım çalışmaları da işte o zaman başladı" diye konuştu.

En İyi İşitsel Ürün (Best Audio Product) Ödül ü

Bigay, tasarımının son haline ulaşana kadar çok aşamadan geçtiğine işaret ederek, şunları kaydetti: "Yüksek sesle ya da kısık sesle iyi bir mikrofonla, iyi kayıtlar alması gereken bir sistem düşünürken, aklımızdaki tüm özellikleri bir araya toplayıp yaklaşık 6 jenerasyon sonra istediğimiz ürüne ulaştık. İsmini 'Mobil Stüdyo' koyduğumuz bir ürün çıktı ortaya. Bu ürünle pandemiyi atlattık. Dünyadaki bütün ülkeler yayına yeni iş çıkaramamışken Türkiye, tek başına o listenin tepesine taze kayıtlarla çıktı. Bu da bizim için çok değerliydi. Başkalarına da hizmet vermek istedik. İkinci başvurumuzda kazandık. Öyle bir tasarım başarısı filan beklemiyorduk. İkinci gönderdiğimizde 'Best Audio Product' ödülü aldı. Galaya davet edildiğimde de inanamamıştım. Yani sonuçta müzisyenim. Tasarım başlı başına özel bir disiplin. İnsanlar ömürlerini veriyorlar bu disiplin için. Çok yetenekli insanlar tanıyorum tasarımcı olarak. Onların arasına katılmış olmak beni çok mutlu etti."

Ev akustiği üzerine sistem geliştiriyoruz

Ödül kazanmanın özgüven sağladığını söyleyen sanatçı, "Sesle alakalı bir iki projem daha vardı. Tasarımlara ekip olarak başladık. Ürünümüzün bu eylül ayının başında Avrupa'da lansmanı yapılıyor. Sonra ekim ayında da ABD'de lansman yapılacak. Heyecanlıyız. Şu anda tasarım ekibi yeni ürünlerin ilk prototiplerini yapmaya başladılar. Herhalde o da önümüzdeki sene veya bir sonraki sene bitmiş olur. Yavaş yavaş ev akustiğine girmiş olacağız bu sayede" ifadelerini kullandı.

Görsel tasarım çalışmalarımız sürüyor

Ufuk Bigay, mobil stüdyonun görsel tasarımıyla ilgili geliştirmelerin devam ettiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanlar kendilerine özel ürün istiyorlar. Dolayısıyla ürünle ilgili özel seriler çıkartacağız. Özellikle evdeki akustikler konusunda bir ürün gamı hazırladık. Şu anda bu ürünle podcasterlar, şarkıcılar, evde kendilerine veya kapalı herhangi bir alanda kayıt yapan herkes için hikaye anlatıcıları, kitap okuyucuları kullanabiliyor. Hatta aynı evde seslendirme yapan ve bankacı olan bir çift arkadaşımız var. Bankacı olan arkadaşımız da ürünün içinde toplantı yapıyor. Yani sonuçta evde sesle ilgili bir sorun yaşamadan istediğiniz iletişim kurabiliyorsunuz."