Şehir Tiyatroları'nda bu hafta 17 oyun sahnelenecek

09 Ocak 2018

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda bu hafta 17 oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

Ocak ayının ikinci haftasında "Bizim Aile", "Kahvede Şenlik Var", "Çingeneler Gökyüzünde Yaşar", "Karıncalar (Bir Savaş Vardı)", "Yangın Yerinde Orkideler", "Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar", "Komik-i Şehir Naşit Bey" ve çocuk oyunlarında "Polyanna", "Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt", "Bisküvi Adam", "Alaaddin'in Sihirli Lambası", "Bir Kümes Hikayesi", "Elma Kurdu Kırtık", "Dedektif Köpek Cash", "Define Adası", "Bir Gün Ayakkabımın Teki" ve "Karagöz'ün Uykusu" adlı oyunlar sahnelenecek.

Sadık Şendil'in kaleme aldığı aynı adlı eserden Sinem Bayraktar tarafından tiyatro sahnesine uyarlanan müzikli oyun "Bizim Aile", sevgi, saygı, birlik ve beraberlik duygularıyla sıcak bir aileyi anlatmaya çalışıyor. Oyun, 10-13 Ocak'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde izlenebilecek.

Haftanın yeni oyunu olan "Kahvede Şenlik Var", kadın-erkek rolleri, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan ilişkilerini konu alıyor. Oyun, 10-13 Ocak tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde görülebilecek.

Gorki'nin ilk öyküsü sahnede

Dünya edebiyatının önemli isimlerinden Maksim Gorki'nin ilk öyküsü "Makar Çudra"dan uyarlanan oyun, bir çingene obasındaki deli dolu, gururlu, genç sevdalıların asla vazgeçemeyecekleri aşk ve özgürlük ile nasıl sınandıklarını anlatıyor.

Boris Vian ve John Steinbeck'in yazdığı, Ergun Üğlü'nün yönettiği oyun, 10-13 Ocak'ta Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

Mehmet Baydur'un kaleme aldığı "Yangın yerinde orkideler" oyununda, Can Ertuğrul, Emin And, Eraslan Sağlam, Gözde İpek Köse, Ömer Barış Bakova ve Zümrüt Erkin izleyici karşısına çıkıyor. Hülya Karakaş'ın ise yönetmen koltuğuna oturduğu oyun, 10-13 Ocak'ta Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde izlenebilecek.

Neil Simon'un yazıp Ersin Umulu'nun yönettiği "Bak bizim şarkımızı çalıyorlar" adlı oyun, 11-13 Ocak'ta Ümraniye Sahnesi'nde görülebilecek.

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Naşit Özcan'ın hayatından kesitler sunan "Komik-i Şehir Naşit Bey" adlı oyun, 11-13 Ocak'ta Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde.

"Polyanna" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde

Çocuk oyunlarında ise 14 Ocak'ta "Polyanna" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt" Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, "Bisküvi Adam" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Alaaddin'in Sihirli Lambası" Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, "Bir Kümes Hikayesi" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Elma Kurdu Kırtık" Ümraniye Sahnesi'nde, "Dedektif Köpek Cash" Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde seyredilebilecek.

"Define Adası" 11 Ocak'ta Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde, "Bir Gün Ayakkabımın Teki" 11-12 Ocak'ta Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Sahnesi'nde ve "Karagöz'ün Uykusu" adlı oyun 11-12 Ocak'ta Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Sahnesi'nde çocuklarla buluşacak.

Kaynak: AA