Şehrin Işıkları Sergisi Ankara’da

16 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Limak Enerji bünyesinde faaliyet gösteren UEDAŞ kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmetinin yanında sosyal ve kültürel faaliyetlere verdiği destekle toplumun gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor. UEDAŞ’ın bu yıl 6. kez düzenlediği “Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışmasında” dereceye giren 50 fotoğraf, Ankara’da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışını, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir birlikte yaptı. Sergiye çok sayıda sanatseverin yanı sıra, Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, UEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili İsmail Ergüneş, UEDAŞ Genel Müdürü İbrahim Gümüşlü, Limak Uludağ Enerji Genel Müdürü Ali Erman Aytac ile EPDK kurul üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Enerji sektöründe dönemsel sıkıntılar yaşansa da sosyal projelerden vazgeçmediklerini ifade eden EPDK Başkanı Yılmaz, bunun da enerji sektörünün enerjisini ve dinamizmini gösterdiğine vurgu yaptı. Yılmaz sergiyi, “Enerji sektörünün sanat sektörüne ve kültürel faaliyetlere kattığı enerji” olarak yorumladı.

UEDAŞ’ın sektördeki öncü rolüne değinen Özdemir, sosyal ve kültürel faaliyetlere desteklerini sürdüreceklerini ifade ederek şöyle konuştu: “Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova olmak üzere 4 tane şehrimiz var. Geçen sene 3 bin civarında katılım varken bu sene 5 binin üzerinde başvuru oldu. Enerji dağıtımının yanı sıra sanata da çok önem veriyoruz. Sevindirici noktalardan birisi uluslararası düzeyde katılımın olması. 15’in üzerinde yabancı ülkelerden fotoğraflar ödül aldı.”

Dereceye giren fotoğraflar çeşitli illerde sergileniyor

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde 3.1 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ’ın, ‘Gece ve Işık’ temasıyla düzenlediği “Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması” her yıl amatör veya profesyonel binlerce fotoğraf tutkununu bir araya getiriyor. Bu yıl ilk kez uluslararası katılıma açılan yarışmaya, 15 Ağustos – 30 Eylül tarihleri arasında 5 bin 204 başvuru geldi.

Geçtiğimiz yıl 3 bin 821 başvuruya sahne olan yarışmanın başvuru sayısında yüzde 36’lık bir artış gerçekleşerek, yarışma tarihinin başvuru rekoru kırıldı. En fazla 5 fotoğrafla katılan yarışmacılar dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarışmada dereceye giren 50 fotoğraf UEDAŞ’ın hizmet bölgesinin yanı sıra, Türkiye’nin çeşitli illerinde sergileniyor.