Selimiye Camisi’ndeki tartışmalı restorasyona mahkemeden durdurma
Edirne İdare Mahkemesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Selimiye Camisi’nin kubbe yazılarında değişiklik öngören restorasyon projesini durdurdu.
Edirne İdare Mahkemesi, Selimiye Camisi’nde kubbe yazılarının aslına aykırı biçimde değiştirileceği gerekçesiyle büyük tepki çeken restorasyon projesi için yürütmeyi durdurma kararı aldı.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan caminin restorasyon süreci, mahkeme kararının ardından yeniden değerlendirilecek.
Edirne İdare Mahkemesi kararında, Yüksek Kurul’un onayladığı projeyle ilgili tüm belgelerin talep edildiğini belirtti.