Seyirci ve temsil rekorları kırılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025- 2026 kültür-sanat dönemi projelerini ve hedeflerini açıkladı. Ata­türk Kültür Merkezi Tiyatro Fuaye ala­nında düzenlenen toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Tiyatroları Genel Mü­dürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı da katıldı. 2025-2026 kültür ve sanat sezonunda Filistin için özel et­kinlikler düzenleneceğini ve Gazze’nin sesinin duyurulacağını ifade eden Ba­kan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festi­vali’nin ilk olarak Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başladığını ve bu sene 20 şehre ulaşarak kültür ve sanat etkinlik­lerini halkla buluşturduğunu kaydetti. Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin kendi alanında dünyanın en büyüğü olduğu­na işaret eden Ersoy, “Bu yıl 8 ay süre­cek festivalimizle 20 şehirde, 1000’den fazla mekanda yaklaşık 45 bin sanatçı­mızın katılımıyla 7 bine yakın etkinliğe imza atacağız” bilgisini verdi.

“75 yıllık rekorları geride bıraktık”

Festivalin 2026’da 26 şehre yayılaca­ğını aktaran Ersoy, “Festival takvimi­mize 2026’da Aydın, Eskişehir, Kahra­manmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya’yı da ekliyoruz. 2027 yılında Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Te­kirdağ’ı da festival programımıza dahil ederek toplam 32 ile ulaşacağız” diye konuştu. Ersoy, bu sezon “Bir Anadolu Şenliği” ve “Yaşayan Miras Şölenleri”­nin de devam edeceğini bildirdi. Ata­türk Kültür Merkezi (AKM) ile Anka­ra’daki CSO Ada mekanlarına da işaret eden Ersoy, “Geçtiğimiz sanat yılında AKM’de 2 bin 390 etkinlik gerçekleş­tirdik, ağırladığımız sanatsever sayı­sı ise 2,5 milyonun üstünde. CSO Ada, geçtiğimiz sanat yılında yaklaşık 300 bin kişiyi ağırladı” dedi. Devlet tiyatro­ları hakkında da bilgi veren Bakan Er­soy, “Memnuniyetle söylemek isterim ki 2024 yılında sahne sayımız 59’a ulaş­tı. Bu sezon, 99’u yerli ve 138’i yabancı olmak üzere toplam 237 oyunla 59 yer­leşik sahnemizde ve turnelerimizde 6 bin 676 temsil gerçekleştirilirken, 75 yıllık rekorları geride bırakarak yakla­şık 2 milyon 269 bini aşkın seyircimize ulaştık” bilgisini paylaştı. Ersoy, bu se­zon Devlet Tiyatrolarının 64 sahnede perde açacağını, sezon sonunda bu sa­yıyı 70’e çıkaracaklarını duyurdu.

Yerleşik ve turne faaliyetlerinin yanı sıra Vagon Sahne ve Kamyon Sahne gi­bi uygulamalar sonucunda da 7 binden fazla temsil gerçekleştirmeyi ve en az 2,5 milyon seyirciye ulaşmayı hedefledikle­rini vurgulayan Ersoy, Devlet Opera ve Balesinin (DOB) 2017’de 860 temsille 395 bin izleyiciyi ağırladığını vurgula­dı. Ersoy, “DOB, 2024-2025 sanat sezo­nu boyunca 1200’den fazla temsille yak­laşık 703 bin seyirciyle buluştu. Bunun yanı sıra 2024-2025 sanat sezonunda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü­ğü tarafından düzenlenen ulusal ve ulus­lararası festivallerde 99 temsil, 125 bin­den fazla rekor seyirciyle buluşturuldu” mesajı verdi. Bakan Ersoy, geçen sezon sahnelenen “Fındıkkıran” eserine gös­terilen ilgiye de değinerek, “Fındıkkıran için düzenlenen 52 temsilin her birinde biletler sadece 45 saniyede tükendi. Bi­letini gişeden almak isteyenler, gece 3-4 gibi sıraya girdi” ifadelerini kullandı.

Her Çarşamba sinema 120 TL

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği öncülüğünde, sektörel işbirliği ve Bakanlığın desteğiyle 27-28 Eylül’de gerçekleştirilen Sinema Festivali’nin tüm zamanların eylül ayı seyirci rekorunun kırılmasına neden olduğuna işaret eden Ersoy, “Türkiye Sinema Festivali’ne 75 ildeki 257 sinema işletmesi katıldı. 1500 salonda gösterilen 20 binden fazla seansa 780 bin seyirci geldi ve önemli bir rekora imza atıldı. Bunu tüm zamanların eylül ayı sinema rekoru olarak nitelendirebiliriz” dedi. Ersoy, bu yılın sonuna kadar çarşamba günlerini “Sinema Günü” olarak ilan ettiklerini belirterek, kampanyaya katılan tüm sinemalarda çarşamba günleri tüm filmlerin 120 lira olacağını açıkladı.

Kütüphanelere ilgi yoğun

Bakan Ersoy, İstanbul’daki Rami Kütüphanesi’nin önemine değinerek, kütüphanecilik alanında ülke genelinde yapılan çalışmaları aktardı. Türkiye çapında bin 301 devlet kütüphanesinin hizmet verdiğini belirten Ersoy, “Kütüphanecilik dendiğinde sadece kütüphane sayısı değil, kitap sayısı, kullanım alanı da önemli. Güvenli liman kütüphanelerde kitap sayımız 26 milyona yaklaştı. Kullanıcı sayısı geçen yıl 39 milyona ulaştı. Üye sayısı 7,6 milyona çıktı. Kültür ve sanat artık toplumun belli kesiminin değil 85 milyon vatandaşın hayatında yer edinmiştir” ifadelerini kullandı.

Telif geliri yüzde 343 arttı

2025’in telif sorununu çözüme kavuşturdukları yıl olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, “5 binden fazla dava bir gecede sonlandı. Gelirler hukuk savaşına gidiyordu. Bu çözümle birlikte sadece görünen gelir artması elde edilen gerçek gelir sanatçıya ulaştı. Sanatçıların telif gelirleri yüzde 343 artarak 2,2 milyar TL oldu” bilgilerini verdi. “Kültür ekonomisini ne kadar beslersek, bireysel sanatçıların gelirlerini artıracak ne kadar formül bulursak; kültür ve sanat faaliyetlerini artırırız” diyen Bakan Ersoy, bir milletin kalıcı gücünün ürettiği sanat eserleriyle ölçüleceğini not etti. Ersoy ayrıca, bu yılın ilk 9 ayında 322 milyon bandrol verdiklerini kaydetti.

362 projeye 470 milyon lira destek

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, şu bilgileri ayrıca paylaştı: "2005'te 204 projeye 16 milyonun biraz üstünde destek verirken, bu rakamı 2024 yılı itibarıyla 408 projede neredeyse 382 milyon liraya çıkarttık. 2025'te ise şimdiden 362 proje destek almaya hak kazandı. Bu projelere yaklaşık 470 milyon lira tutarında destek sağlanacak. Geldiğimiz noktada 2005'e göre proje bazında yüzde 77 artış sağlamış durumdayız."